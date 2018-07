Exgeneral colombiano niega ante tribunal de paz haber ordenado ejecuciones extrajudiciales

"Yo no he causado ni ordenado ninguna de las muertes de las que se me acusa, es mi voluntad someterme a este tribunal para que sean analizadas las pruebas y conozcan la verdad", dijo el militar, según declaraciones divulgadas por la JEP.

Durante su comparecencia, Torres Escalante, pidió perdón a las víctimas y consideró que la justicia ordinaria no le brinda las mismas garantías que la JEP, creada para juzgar a actores que participaron en el conflicto armado interno.

"Quiero pedirle perdón a las víctimas con el compromiso de que esto jamás vuelva a suceder (…), estoy en la JEP porque considero que en la justicia ordinaria no hay las garantías necesarias para defender mis derechos", apuntó.

Torres Escalante, quien fue comandante de la Brigada XVI del Ejército de Colombia, es el primer militar de la reserva activa en presentarse ante la JEP.

El militar retirado está acusado de presuntamente participar en varias ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre diciembre de 2005 y julio de 2007 y de encubrir a varios oficiales a su cargo involucrados en "falsos positivos".

Actualmente un total de 2.159 miembros de la Fuerza Pública (Ejército y policía) se han presentado ante la JEP.

En los próximos días 32 antiguos altos mandos de la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC comparecerán ante la JEP para responder por una serie de secuestros que ocurrieron con ocasión del conflicto armado en el país.