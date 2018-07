Esta es la loca razón por la cual Sampaoli seguirá como DT de Argentina

Después de muchos días en el ojo de la tormenta, la AFA comunicó que Sampaoli continuará como director técnico de la selección, pero además, que entrenará a la división sub 20 para el torneo que los chicos disputarán en L' Alcudia, Valencia, a finales de julio.

El Presidente de la @afa, Claudio Tapia, acompañado del Vicepresidente 1°, Daniel Angelici, se reunieron hoy con el DT de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli https://t.co/w1h0nvro4S pic.twitter.com/j2EsUhOdNL — Selección Argentina (@Argentina) 9 de julio de 2018

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, acompañado del vicepresidente 1°, Daniel Angelici, se reunieron con Sampaoli el 9 de julio. El encuentro se llevó a cabo en el predio de Ezeiza, en Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y tuvo como tema central el "desempeño y rendimiento del seleccionado nacional en la última Copa del Mundo", se lee en la web de la AFA.

Quedó pendiente para la reunión pactada para fin de mes, la "evaluación conjunta de cómo ha sido el proceso del entrenador hasta este momento", se aclara.

Según publicó La Nación, los dirigentes no le pidieron a Sampaoli que renuncie por no tener el dinero para indemnizarlo (según La Nación su despido equivale a unos 11 millones de dólares) ni un plan alternativo.

No obstante, el entrenador "les reiteró que su deseo de seguir no es por una cuestión económica". Incluso, les aclaró que en caso de que lo despidan "no reclamará el pago de los cinco años de contrato".

"La charla terminó en un ‘seguís'. Un ‘seguís momentáneo', que terminará de discutirse en la reunión de Comité Ejecutivo", publicó el mencionado diario argentino.