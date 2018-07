Presos venezolanos afriman que seguirán ocupando recinto hasta que se cumpla debido proceso

"No vamos a cesar hasta que se apersone un tribunal itinerante que ejecute el debido proceso, trátese de excarcelación, trátese de audiencia, lo que pedimos es que se cumpla el debido proceso, que se apersone la Comisión de la Verdad", dijo a esta agencia el detenido Fred Mavares.

En 2016 la justicia declaró inocente a Mavares, expolicía de Chacao, y ordenó su excarcelación, la cual ha sido ratificada en cuatro oportunidades, pero el Sebin lo mantuvo detenido sin ofrecer explicaciones.

Por esa razón Mavares y el resto de los detenidos exigen la liberación de quienes tienen boletas de excarcelación, así como traslados a tribunales y a hospitales a quienes lo requieren.

Hasta el momento, indicó Mavares, los detenidos solo se han mantenido en contacto con los comisarios del Sebin.

"Con los únicos que hemos hablado es con los comisarios de aquí, más de lo mismo en estos años y meses, no nos dan soluciones, solo promesas que ellos no pueden cumplir, por eso es que estamos firmes que no va haber ninguna negociación, los derechos fundamentales no se negocian", añadió.

Por su parte, el detenido Reinaldo Rodríguez indicó a Sputnik que también posee medida cautelar con orden de liberación, pero no ha sido cumplida.

/ "A mí me presentaron y yo tengo una cautelar de libertad desde el 25 de enero, ya voy para seis meses que me tienen aquí secuestrado, no me han dado ni un solo día de visita, no me han sacado al sol, perdí un diente, por la falta de sol, he perdido 20 kilos, mis hijas perdieron el año escolar, quiero mi libertad", afirmó.

Rodríguez, quien tiene ciudadanía española y venezolana, fue detenido el pasado 25 de enero luego que estuvo en varias protestas contra el Gobierno.

La toma del Sebin comenzó el 9 de julio a las 16:00 hora local (20:00 GMT) y los familiares se apostaron en las puertas del recinto situado en el edificio El Helicoide al oeste de Caracas.

​En horas de la tarde del 9 de julio, se conoció que una ambulancia había salido del centro de reclusión y Mavares explicó a Sputnik que no se trataba de un herido, como circuló en la prensa local, sino de un detenido que sufre de hipertensión.

"Los antimotines no han atacado, no hay heridos, pero si enfermos, sacaron a Tomás Palacios, con la tensión alta, esa fue la ambulancia que salió escoltada, según lo trajeron, pero no está con nosotros, nos parece extraño", añadió.

El expolicía aclaró que el resto de los detenidos se encuentra bien y que aún poseen algunas reservas de alimentos y medicamentos.

El pasado 16 de mayo se produjo otra toma del Helicoide, sede del Sebin, que duró tres días y que se levantó luego de que las autoridades acordaron con los detenidos la instalación de un tribunal itinerante que, según Mavares, no está funcionando.

Posteriormente, el Gobierno se comprometió a agilizar la liberación de personas detenidas por motivos de violencia política en diversas prisiones del país y en total se conoció que fueron beneficiados 128 aprehendidos.

Por su parte, el fiscal anunció el traslado de 72 detenidos a recintos penales comunes, destacando que el Sebin no tiene las condiciones para ser una prisión permanente.

Hasta el momento, esta agencia no ha conseguido un pronunciamiento sobre el tema de la Fiscalía ni del Ministerio de Interior y Justicia.