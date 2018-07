Expresidente Lula ya no ve motivos para creer en la justicia brasileña

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), preso desde abril, divulgó una carta en la que confiesa que perdió la fe en la Justicia brasileña y que no cree que se repare el daño causado hasta la fecha.

"Si hubiese imparcialidad y seriedad en mi juicio el proceso no necesitaría miles de páginas; bastaba mostrar un documento que probase que soy propietario del tal inmueble en Guarujá, todo esto me lleva a creer que ya no existen razones para creer que se hará Justicia", expresó Lula, en una misiva leída por la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann en una reunión del partido.

El líder de la izquierda brasileña fue condenado a 12 años y un mes de prisión por presuntamente haber recibido de manos de la constructora OAS un apartamento de lujo en la costa de Guarujá (estado de Sao Paulo, sureste) como forma de soborno.

En la carta, Lula critica las recientes "maniobras" del Tribunal Supremo Federal para rechazar las peticiones de libertad preventiva que presentaron sus abogados.

Citó especialmente el hecho de que el magistrado del Supremo Edson Fachin (encargado de los casos relacionados con la Operación Lava Jato) cancelara a última hora la sesión prevista para el día 26 de junio, en que los jueces iban a evaluar la petición de libertad.

Para Lula esa acción evitó que el llamado "segundo grupo" del Supremo concediese el habeas corpus (petición para evaluar la legalidad de una condena), ya que según el expresidente es "de todos conocido" que en ese grupo de jueces la posición mayoritaria era favorable a su libertad.

"Lo que veo ahora, en el comportamiento público de algunos jueces de la Corte Suprema, es la mera reproducción de lo que pasó en la primera y segunda instancia", destacó Lula.

El expresidente considera que tanto el juez Sérgio Moro (primera instancia) como el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (segunda) le condenaron sin pruebas en base a "artificios".

Para Lula se saltaron la legalidad guiados por el "miedo" a los medios de comunicación, especialmente de la cadena Globo, a quien el exmandatario atribuye la persecución mediática de la que se considera víctima.

"Es dramática y cruel la duda entre continuar pensando que pueda haber Justicia y el rechazo a participar en una farsa; si no quieren que sea presidente la forma más simple de conseguirlo es tener la valentía de practicar la democracia y derrotarme en las urnas", desafió.

El expresidente es el candidato del PT a las elecciones generales de octubre y el favorito en todas las encuestas, con más del 30% de las intenciones de voto, muy por delante del resto de sus adversarios.

En su mensaje Lula también confirma que no da marcha atrás y que sigue siendo candidato: "Por lo menos hasta que presenten una prueba material que manche mi inocencia", remarcó.

Además, informó que el próximo 15 de agosto su partido registrará su candidatura ante la Justicia Electoral, tal como marca la ley.

A partir de ese momento la Justicia Electoral deberá decidir si Lula puede ser candidato, aunque será difícil, dado que la ley brasileña prohíbe expresamente candidaturas de personas que hayan sido condenadas en segunda instancia.

El partido y los abogados de Lula reiteran constantemente que no tienen una alternativa a Lula y que recurrirán en todas las instancias necesarias para que el líder izquierdista pueda estar presente en los comicios.