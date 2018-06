¿Por qué EEUU tiene el ojo puesto en Brasil?

Las actuales negociaciones están teniendo lugar entre una incertidumbre relativa a los derechos del uso de la base, que ya fue causa de sospechas y protestas. Así, el diputado municipal de Sao Luis, Honorato Fernandes, dijo a Sputnik que la visita de Pence es parte de una política antinacional del Gobierno de Temer.

"Él [Temer] sigue derrumbando las empresas brasileñas en el sector social, en lo relacionado con la defensa de derechos de empresarios y programas sociales", dijo el político.

© REUTERS / Mike Brown EEUU vuelve a negociar con Brasil para lanzar cohetes espaciales desde su territorio

De acuerdo con Honorato Fernandes, la política de Temer también afecta al sector de la energía eléctrica y petrolera. Además, la cuestión también tiene una dimensión histórico-cultural.

"Es cuestión de soberanía. Un país, que no quiere volver a sentirse como una colonia, lo entiende", añadió.

Según el diputado, EEUU se está aprovechando de la difícil situación que está viviendo Brasil en la actualidad y presiona al país sudamericano para firmar un acuerdo que cuestionaría la soberanía e independencia tecnológica brasileña.

"Se trata de traspasar un ámbito importante, como si estuviera dentro del Gobierno de Brasil, pero estaría bajo control estadounidense. Consideramos que es un golpe contra la soberanía brasileña", explicó.

No es la primera vez que se está discutiendo este tema, puesto que en el 2001 un acuerdo similar fue bloqueado por el congreso de Brasil. La razón de ello fue el control total que EEUU quería tener del territorio, privando así esta parte de Brasil de soberanía.

"Las condiciones no estaban claras y muchas negociaciones tuvieron lugar a puerta cerrada. Están discutiendo cuestiones que afectarán a nuestra soberanía en momentos de crisis", señaló a Sputnik el diputado.

Honorato Fernandes destacó que el Gobierno no respeta a la población en este asunto, puesto que no se toma en cuenta su voluntad y no se informa de lo que está ocurriendo. Al mismo tiempo, se prosigue con las negociaciones que tendrán consecuencias negativas para el país.

Mientras tanto, en el comunicado oficial de la visita de Mike Pence a Brasil se informa que las negociaciones tienen el objetivo de juntar la Agencia Espacial de Brasil con la NASA para el mutuo "fomento y prosperidad tecnológica y científica".

El centro espacial Alcántara tiene un gran valor debido a su localización que es óptima para el lanzamiento de cohetes. La cooperación en el ámbito espacial también se está negociando con la agencia espacial rusa Roscosmos.

