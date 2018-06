Exalcalde opositor venezolano denuncia que Contraloría hace un linchamiento en su contra

CARACAS (Sputnik) — El exalcalde opositor del municipio venezolano de Sucre, estado Miranda (norte), Carlos Ocariz (2008-2017), aseguró que las acusaciones por presuntas irregularidades durante su gestión no forman parte de una investigación sino de un linchamiento en su contra por parte de la Contraloría General.

"Como se dice por ahí, el que no la debe no la teme, llevaremos donde tengamos que llevar nuestros argumentos, tenemos todos los sustentos, si queremos alertar no de esta investigación sino de este linchamiento que en tan poco tiempo se movilizaron", dijo Ocariz en una entrevista en la emisora local Unión Radio.

La Contraloría General de Venezuela adelanta una investigación sobre la gestión de Ocariz y espera tener en menos de un mes un primer resultado sobre las presuntas irregularidades.

Ocariz aseguró que durante los casi nueve años que estuvo al frente de esa alcaldía recibió más de 200 auditorías de la Contraloría Municipal.

De igual manera, denunció que cuando recibió al organismo en 2008, entregó a la Contraloría General 14 cajas con presuntas pruebas de irregularidades de su antecesor José Vicente Rangel Ávalos (2000-2008), que no fueron abiertas ni investigadas.

El actual alcalde de Sucre, que volvió a ser Rangel Ávalos y pertenece al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), solicitó a la Contraloría abrir una investigación contra Ocariz por presuntos "hechos delictivos que han afectado significativamente la calidad de vida de los habitantes del municipio".

Ocariz estuvo al frente de la alcaldía de Sucre por ocho años; en 2017 dejó el cargo para postularse a la gobernación de Miranda.

Su postulación resultó derrotada por el candidato del PSUV, Héctor Rodríguez.