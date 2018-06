Profesores universitarios venezolanos: paro se cumple en 90%

"En las universidades el paro se ha acatado en un 90 por ciento, hay universidades que están paradas totalmente y hay algunas, sobre todo aquellas intervenidas por el Gobierno, donde no pueden acatar porque los profesores son amenazados con ser destituidos", afirmó Ramírez de Viloria.

Añadió que los docentes piden ser atendidos por el ministro de Educación Universitaria, Hugbel Roa, a quien exigen una solución a la situación "de pobreza extrema que enfrentan".

"Yo no conozco personalmente al ministro Hugbel Roa, pese a que casi todos los meses le escribo una comunicación solicitando una audiencia, él no nos quiere atender, nos han atendido viceministros", agregó.

La presidenta de la Fapuv dijo que el salario mensual que percibe un docente titular a dedicación exclusiva "no alcanza ni para comprar un kilo de carne".

De acuerdo con la información aportada por la representante del sector a Sputnik el pago mensual del profesor que más dinero percibe es inferior a 2,7 dólares, en base a la tasa oficial de remesas de 2.200.000 bolívares por dólar.

"Además, pedimos mejores condiciones porque dar clases se ha convertido casi en un apostolado, sumado a los bajos salarios no hay laboratorio, no hay transporte, no hay comedores", indicó.

En el país caribeño la canasta básica de alimentos se encuentra entre los 80 y 100 dólares por mes.

"Para poder cubrir la canasta básica hay que ganar 100 salarios mínimos al mes, 10.000.000 de bolívares diarios, y un profesor de máxima categoría llega a unos 6 u 8 millones de bolívares, incluyendo algunos bonos extras", dijo.

Ramírez Viloria afirmó que los profesores universitarios instalarán el 28 de junio una junta directiva para estudiar nuevas acciones y tomar decisiones.

Esta agencia intentó contactar al ministro Roal, pero no recibió respuesta.

Sin embargo, el Gobierno de Venezuela ha asegurado en los últimos meses que hace frente a una guerra económica que tiene como objetivo derrocar al presidente Nicolás Maduro, quien en el último año ha decretado cuatro aumentos salariales.

El jefe de Estado, además, ha planteado un control de precios de 50 productos de la canasta básica para estabilizar el alza abrupta que se ha registrado casi a diario en algunos rubros de primera necesidad.