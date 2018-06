Se registra un sismo en Guatemala (vídeos, foto)

"Se registró sismo de magnitud 5; Mixco [ciudad] sismo leve sensible solo en algunas áreas, Palencia sensible sin novedad, San José del Golfo sin novedad, San Pedro Ayampuc no tiene ningún reporte de daños al momento", indicó la Conred a través de la red social Twitter.

MONITOREO DE SISMO.

Mixco sismo leve sensible solo en algunas áreas.

Palencia sensible sin novedad.

San José del Golfo sin novedad.

San Pedro Ayampuc no tiene ningún reporte de daños al momento. — CONRED (@ConredGuatemala) June 27, 2018

Decenas de trabajadores del Banco de Guatemala y del Crédito Hipotecario Nacional ingresan de nuevo a sus edificios luego de la evacuación por el sismo registrado esta mañana. Vía: @OSolis_DP pic.twitter.com/Lq5ILjVch1 — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) June 27, 2018

🔴 ¿Sabes qué hacer en caso de un sismo? Toma en cuenta las siguientes recomendaciones. pic.twitter.com/TWnBdpEg49 — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) June 27, 2018

En los departamentos de Escuintla (centro-sur), Chimaltenango (centro), Suchitepéquez (suroeste), San Marcos (noreste) y Huehuetenango (noreste) "se reporta sensibilidad (por sismo), continúa el monitoreo por parte de los delegados departamentales de la Conred", añade la Coordinadora en Twitter.

Guatemala se ha visto golpeada este año por desastres naturales como la erupción del Volcán de Fuego (oeste) el 3 de este mes, que ha causado hasta el momento más de 100 muertos, y cinco fallecidos y un herido por la temporada de lluvia que comenzó en marzo y culmina en octubre.