Gendarme chileno acusa montaje en caso de ciudadanos ecuatorianos torturados

"Todos sabemos que esto que está sucediendo es todo un montaje a mi persona", dijo el sargento de Gendarmería, Héctor Palma, a través de una carta.

Palma se encuentra en prisión preventiva tras haber sido acusado de no haber evitado que un grupo de reos de la Penitenciaría de Santiago torturara a otros presos de nacionalidad ecuatoriana, pero el 26 de junio Palma hizo pública desde la cárcel una carta donde niega su responsabilidad en el hecho.

El oficial acusó que el proceso de investigación ha sido irregular, afirmó que se ha entregado información "alejada de la realidad" y dijo que "nunca pude dar mi versión de los hechos".

"Nunca en mis 21 años de servicio me he visto involucrado en ningún tipo de violencia y menos de tortura contra internos, en vez de que me den una medalla por salvarle la vida a dos internos, estoy privado de libertad", aseguró, refiriéndose a los ecuatorianos torturados.

Palma finalizó solicitando a las autoridades que "por favor terminen con los engaños, venganzas y con las ansias de poder, porque lo único que hacen es ensuciar el nombre de Gendarmería de Chile".

La detención de Palma ha causado rechazo entre las asociaciones de gendarmes, quienes han acusado que el funcionario es víctima de una situación que han denominado como "crisis carcelaria".

Los policías militarizados le dieron el 25 de junio un "ultimátum" de 24 horas el Gobierno para recibirlos y escuchar sus exigencias, plazo que se cumple el 26 de junio, y han dicho que de no ser recibidos, organizarán un paro a nivel nacional.

Sin embargo, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera aseguró a través de su vocera, Celicia Pérez, que "no nos movemos por ultimátum".

Los ciudadanos ecuatorianos fueron rapados, sufrieron golpes y choques eléctricos en la cárcel, tras haber sido acusados de asesinar a golpes a una mujer en la calle para robarle su billetera.

