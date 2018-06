Opositor venezolano recién liberado: "Si hubiera podido quedarme, no estaría en Perú"

"El Sebin me sacó de la celda sin maletas y me llevó en una camioneta a Maiquetía (aeropuerto internacional cercano a Caracas) el jueves 14, sin papeles, sin documentos, y me mantuvo hasta las 6 de la tarde en que salió el vuelo a Panamá, y luego a Lima; el Sebin me ha montado en el avión; a alguien que se va por su voluntad, nadie lo monta en un avión al destierro", dijo Fernández.

Sin embargo, el mismo día en que Fernández llegó a la capital peruana, el defensor del Pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz, dijo a periodistas que fueron sus familiares y abogados los que solicitaron al Gobierno que se le permitiera continuar con su vida en Perú.

"Nunca fue una condición que se fuera a Perú, así nos manifestaron los familiares y los abogados de él, yo no estuve en la entrevista con el señor Fernández, no sé si es lo que él expresó, pero era lo que pedían los familiares y los abogados", dijo Ruiz.

De acuerdo con la versión de Ruiz, el dirigente estudiantil de la Universidad de los Andes de la ciudad de Mérida (noroeste) "quería continuar su vida en otro país y era muy difícil si se le colocaba una medida de presentación periódica" ante la justicia.

Fernández, de 37 años, insiste sin embargo en que "si hubiera podido quedarme en el calabozo peleando, yo no estaría en Perú", donde camina tranquilamente por las calles en las que casi nadie conoce su pasado.

La liberación de Fernández fue posible en el marco de una operación "humanitaria" ordenada en mayo por el Gobierno de Nicolás Maduro para políticos presos por "violencia política".

En lo que va de junio, han sido liberados más de 100 detenidos por supuesta violencia política, según cifras oficiales.

En 2016, Fernández escribió un tuit al entonces vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en el que le aseguraba que tenía "los días contados" en el Gobierno.

Cabello, que preside desde este mes la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, contestó en su programa de televisión "Con el mazo dando" que iba a "meter preso" a Fernández.

El dirigente opositor fue detenido el 31 de enero de 2016 e ingresado al Helicoide bajo cargos de instigación al odio y divulgación de información falsa.

Fernández supo de la "presencia (de Cabello) en el Helicoide, pero nunca llegué a confrontarlo o tenerlo en persona mientras estuve secuestrado y tampoco fue necesario, pues Cabello me enviaba su mensaje por medio de la tortura, por todo lo que sufrí adentro", denunció.

"Yo duré casi un mes colgado sobre una reja del brazo izquierdo, sujetado con una esposa, día y noche. Dormía colgado; estuve en una celda, que le llamábamos Guantánamo, con más de 56 presos comunes, en un hacinamiento increíble, haciendo nuestras necesidades frente a los demás porque no había dónde", dijo.

Para Fernández, su libertad y la de otros políticos constituye "un intento de Nicolás Maduro de "limpiarse la cara" por las presiones que está recibiendo de la comunidad internacional".

El hombre aseguró que se trata de excarcelaciones, no liberaciones plenas, porque la mayoría de los liberados que se han quedado en Venezuela deben presentarse cada ocho días ante los juzgados, pues muchos casos siguen pendientes.

"Y la nueva modalidad es el destierro, como me sucedió a mí", manifestó.

Fernández compartió prisión con 14 policías del municipio de Chacao, Caracas, acusados de estar involucrados en el extraño asesinato de un periodista oficialista.

Doce de ellos fueron liberados, pero dos siguen detenidos, sostuvo.

"Fred Mavares y Reggie Andrade están en la cárcel (…) pese a tener boletas de libertad (órdenes judiciales de excarcelación), no los liberan", dijo.

Con el nombramiento el 14 de junio de Delcy Rodríguez, hasta entonces presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, como vicepresidenta de Maduro, surgieron expectativas de más liberaciones entre los detenidos en instalaciones del Sebin, pues ese organismo de seguridad depende del Poder Ejecutivo.

"Hay algunos que están esperanzados porque ella (Rodríguez) encabezó la mal llamada Comisión de la Verdad, y estando al mando de la Constituyente se dieron algunas excarcelaciones, pero el preso tiene que agarrarse de lo que sea para mantenerse esperanzado", dijo Fernández al respecto.

El dirigente opositor dijo estar de paso en Perú, pues tiene dos hijas en el estado venezolano de Táchira (noroeste) a las que no ve hace mucho.

Además, dijo, desea "organizar la diáspora venezolana".

"Algún día vamos a volver a la patria de la que nos han expulsado", concluyó.

Mientras la oposición y organizaciones como Amnistía Internacional lo consideran un preso de conciencia, para el Gobierno venezolano Fernández encabezó acciones violentas en manifestaciones callejeras.