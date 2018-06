Gobierno argentino critica a sindicatos por huelga general

"Claramente (las huelgas) no contribuyen a nada, no suman, yo no veo que haya habido un Gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo y el trabajador y por generar nuevas oportunidades", dijo el presidente Mauricio Macri en la localidad de Tandil, provincia de Buenos Aires (este).

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó un paro de actividades desde las primeras horas de 25 de junio en rechazo del ajuste fiscal previsto en el marco del acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La huelga, a la que se acoplaron sindicatos de varias provincias del país y todos los del transporte, afecta a más de 15 millones de usuarios de autobuses solo en el área metropolitana de Buenos Aires, informó el periódico local Clarín.

Además, grupos de izquierda llevan a cabo cortes de rutas en puntos neurálgicos del ingreso a la capital argentina.

Esta paralización del transporte llevó a que las escuelas y las empresas cesaran sus actividades.

Además, se suspendieron todos los vuelos, lo que afectó también frecuencias regionales.

En respuesta a la medida, el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, remarcó el costo que implica para el Estado el cese de actividades.

"El paro de hoy le va a costar a los argentinos casi 29 mil millones de pesos (1.054 millones de dólares según la cotización oficial); la única manera de sacar adelante nuestro país es trabajando", sostuvo el secretario de Estado en su cuenta de la red social Twitter.

La CGT convocó a los trabajadores al centro de la capital desde las 11.00 (16.00 GMT) para protestar contra la política económica del Gobierno.

A la medida también se sumaron sindicatos industriales, camioneros (lo que perjudica a la recolección de residuos y la recarga de cajeros automáticos, entre otros servicios), empleados de las estaciones de gasolina y algunos sindicatos de empleados públicos, informó la agencia oficial de noticias Télam.

Se espera que los dirigentes sindicales brinden una conferencia de prensa al final de la tarde de 25 de junio para informar del impacto de la huelga.

El FMI aprobó el 20 de este mes un crédito "stand-by" (acuerdo de derecho de giro) de 50.000 millones de dólares "para fortalecer" el programa económico gubernamental de Argentina, según indicó la entidad financiera multilateral.

De inmediato se liberó un desembolso inicial de 15.000 millones de dólares.

El préstamo debe apoyar el desempeño económico del Gobierno en los próximos tres años, y los futuros desembolsos se realizarán contra el cumplimiento de metas fiscales que fueron establecidas en la carta intención firmada por Argentina el 12 de este mes.

En concreto, Argentina se compromete a alcanzar un déficit fiscal primario de 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB) para este año y de 1,3% para 2019 para llegar al equilibrio en 2020.

Estas medidas son criticadas por sectores opositores y sindicatos que advierten de un fuerte ajuste fiscal que se sumará al profundo ajuste de las tarifas de servicios públicos que lleva adelante el Gobierno de Macri.