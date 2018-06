Diputado opositor: Gobierno venezolano liberará más políticos en las próximas horas

"Esperamos liberaciones en las próximas horas, no dejamos de trabajar en esa dirección tanto el expresidente Zapatero como yo, que es muy insistente en lograr más liberaciones, quitarle una serie de medidas que tienen los ya liberados, que puedan tener una libertad absolutamente plena, que puedan hacer política", afirmó Zambrano.

El diputado a la Asamblea Nacional y al Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur) se reunió con Zapatero en la embajada de España en Caracas, el 16 de este mes, donde abordaron el tema de las liberaciones de los políticos presos por su presunta participación en manifestaciones antigubernamentales entre 2014 y 2018.

Zapatero impulsa el proceso de diálogo desde 2016, cuando se realizó la primera fase de las conversaciones, que culminaron sin acuerdos y desembocaron en protestas violentas contra el Gobierno entre abril y julio de 2017.

Las excarcelaciones comenzaron luego de que el pasado 24 de mayo el presidente Nicolás Maduro pidiera a la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente que revisara los casos de aquellos venezolanos que no estén incursos en hechos de "violencia letal", para que sean puestos en libertad.

Sin embargo, Zambrano afirmó que ahora trabajan en conseguir las libertades plenas de los excarcelados, ya que muchos de ellos recibieron medidas como las de presentarse cada 30 días, así como prohibiciones de salida del país, de usar redes sociales y de emitir declaraciones.

"Para que ellos puedan hacer política tienen que estar en plena libertad y eso es lo que pacifica al país, pero tienen que darle la oportunidad y en esa dirección se está trabajando y el expresidente Zapatero insiste mucho en las libertades plenas", agregó.

El diputado indicó que uno de los casos que conversó con el expresidente español es el de la liberación del político opositor Leopoldo López, quien cumple condena por ser declarado culpable de las manifestaciones de 2014 que dejaron 43 muertos y más de 800 heridos.

"Hablamos de todos los casos, obviamente el de Leopoldo López, que es una persona absolutamente presente en todas estas conversaciones, es un nombre que siempre está sobre la mesa permanente y esperamos que la liberación de él, como de todos los demás compañeros, se pueda lograr en el corto mediano plazo", indicó.

El Gobierno tiene que entender, dijo, que los presos no le sirven para nada, que si se quiere normalizar este país debe darse la liberación absoluta de todos los presos sin ningún tipo de medidas que limiten su libertad del ejercicio de sus derechos políticos y derechos ciudadanos.

Liberaciones cuestionadas

© REUTERS / Marco Bello Supremo venezolano otorga beneficios a nuevo grupo de detenidos por violencia política

De acuerdo con las cifras oficiales, en lo que va de junio han sido liberados 128 detenidos por supuesta violencia política.

Esa cifra ha sido cuestionada por la organización no gubernamental Foro Penal debido a que afirma que se ha incluido a personas que ya estaban en libertad y presos por delitos comunes, lo que entiende produjo que se "abultara" el número total de liberados.

Para Zambrano esa es una apreciación que se encuentra fuera de lugar, pues dijo que ¿quién califica a un preso político y bajo que baremos lo miden?

"No me parece decirle a un familiar que su preso no califica (para ser liberado) por el solo hecho de que lo tomaron preso en una guarimba (protesta contra el Gobierno)", indicó.

Luego de resultar reelecto con el 68% de los votos el pasado 20 de mayo, Maduro llamó al diálogo a todos los sectores del país y se comprometió a liberar a un gran número de detenidos por motivos políticos.

El jefe de Estado fue enfático al señalar que ese beneficio correspondería a quienes estuvieron implicados en las protestas antigubernamentales y presuntos hechos de conspiración, pero que no hayan cometido crímenes graves ni asesinatos.