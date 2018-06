Riesgos para la paz y extradiciones de líderes de FARC en Gobierno de Duque

"Duque ha dicho que no hará trizas los acuerdos, pero que hay que hacerles modificaciones, o sea, no la va a ahorcar, pero sí le va a quitar la cabeza", dijo Daza en diálogo con Sputnik.

© REUTERS / Luisa Gonzalez Quién ganó y quién perdió en las elecciones de Colombia

El máximo líder de FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), Rodrigo Londoño, dijo el domingo que incluso con el triunfo de Duque la paz estaría asegurada.

"Yo creo que los acuerdos están blindados y acompañados por las grandes mayorías, por la comunidad internacional, y según una última entrevista que la escuché con detenimiento al doctor Duque creo que hay esperanzas, claro, hay que trabajarlo y va a ser duro", dijo Londoño.

Daza comentó que a Londoño "le toca hablar así, con prudencia", pero que ella se puede "expresar con más claridad" y considera que con el presidente electo la implementación de la paz está en riesgo.

El presidente electo pretende anular la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el tribunal creado para juzgar los crímenes cometidos en el conflicto armado, y afectar la justicia transicional, con lo cual "tiene como propósito que la inmensa mayoría de los victimarios, culpables de masacres y ejecuciones extrajudiciales por cuenta del paramilitarismo, queden en la impunidad", dijo Daza.

Más información: Duque apuesta por reformar el acuerdo con las FARC

© AP Photo / Fernando Vergara) El presidente electo de Colombia promete preservar los acuerdos alcanzados con las FARC

De igual modo, "Duque pretende que la JEP juzgue exclusivamente a los excomandantes de las FARC, como si hubieran sido los únicos victimarios en el conflicto, cuando la gran mayoría de la violencia que ha padecido el país ha sido por cuenta del Estado, que promovió y sostuvo el paramilitarismo y cuyas Fuerzas Armadas son responsables de ejecuciones extrajudiciales", comentó.

Respecto de la extradición del exguerrillero Jesús Santrich, pedido por Estados Unidos por su presunta vinculación en casos de narcotráfico después de firmado el acuerdo de paz, Daza señaló que con Duque la posibilidad de que sea entregado es muy alta.

"A Duque no le temblará la mano en ningún momento para extraditar a Jesús Santrich, y no solo a él, ya que su intención es enviar a todos los líderes de FARC que más pueda a Estados Unidos, en un acto además de indignidad total, de un país que no valora su soberanía y que le entrega a otro país ciudadanos colombianos que han cometido faltas aquí", indicó.

Temas relacionados: ELN a Duque: los resultados de las elecciones demuestran que Colombia no quiere la guerra

© REUTERS / Nacho Doce El presidente electo Duque buscará superar la polarización en Colombia y respetar la paz

Preguntada acerca de la reunión que la FARC quiere sostener con Duque para dialogar sobre la implementación de la paz, y que fue anunciada el domingo, Daza dijo que no fue invitada y que, seguramente, lo que se abordará en ella será de carácter protocolario.

"La reunión que busca la FARC con Duque seguramente tratará las formalidades típicas del encuentro, presentarle los intereses del partido, la necesidad de continuar con la implementación de la paz y, seguramente, Duque responderá que atenderá todo eso y que hará algunas 'reformitas', pero eso es un juego diplomático que de todos modos hay que hacer", consideró.

Finalmente, valoró Daza, "no le va a quedar fácil" a Duque echar por tierra el acuerdo de paz, pues las "ocho millones de personas dispuestas a la paz", y que votaron el domingo por el candidato izquierdista Gustavo Petro defenderán lo pactado.

Duque obtuvo el domingo 53,98% de los votos, mientras Petro consiguió 41,81%.

El derechista será investido presidente el 7 de agosto.