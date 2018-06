Organización feminista critica al Estado de Chile por su rol en los casos de femicidio

SANTIAGO (Sputnik) — Las instituciones y el Estado chileno en su conjunto no están cumpliendo su rol para erradicar la enraizada cultura de violencia contra las mujeres en el país, dijo a Sputnik la vocera de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, Silvana del Valle.

"El problema del femicidio abarca al Estado y a las instituciones en su conjunto, a nivel Ejecutivo, Legislativo y Judicial no se está cumpliendo con las normas internacionales que Chile está comprometido a cumplir", afirmó del Valle.

El 18 de junio, un hombre atacó a su pareja en Santiago, la roció combustible y le prendió fuego, dejando sus brazos, piernas y tórax con quemadoras graves, por lo que la mujer debió ser trasladada de urgencias a un recinto asistencial donde permanece con riesgo vital.

En lo que va de este año en Chile, 25 mujeres han sido asesinadas en lo que se califica como un crimen de "femicidio", es decir, que fueron muertas por su condición de mujer, y solo este mes han perdido la vida cinco mujeres por esta misma causa, hechos que han sido repudiados por decenas de organizaciones estudiantiles y feministas de todo el país.

Además: Conmoción en Perú por muerte de mujer quemada viva

Desde principios de 2018, tanto en Santiago como en el resto del país se han realizado multitudinarias marchas en rechazo a la violencia contra las mujeres, además de ocupaciones de liceos y de universidades.

"Nosotras estamos luchando contra el patriarcado en toda su extensión, buscamos erradicar la violencia hacia las mujeres desde la estructura misma donde nace, porque Chile tiene enraizada una cultura de desvalorización de la mujer y de privilegios para los hombres", afirmó del Valle.

© REUTERS / Ivan Alvarado En Argentina se cometieron 292 feminicidios durante 2017

La vocera del colectivo feminista sostuvo que se deben producir cambios "profundos y transversales" para erradicar la violencia, pero afirmó que estos deben enfocarse especialmente en la educación.

"Los cambios deben darse en todas las formas en que la educación se transmite de persona a persona, en la educación formal e informal; se debe cambiar todo en la educación y enseñar a tratar bien a las mujeres", dijo.

Ley de femicidio

En 2010 en Chile se aprobó la Ley de Femicidio, que castiga con un aumento de sanciones a aquellos hombres que asesinen a su actual pareja, a su cónyuge, a su excónyuge, a su conviviente o a la madre de sus hijos.

Sin embargo, Del Valle aseguró que esta ley no es suficiente para tratar el problema, ya que "no se cubre todo el fenómeno, sino que se limita al ámbito específico de la pareja, y no se pronuncia sobre los otros espacios en que se produce violencia contra las mujeres".

"Esta ley deja afuera a todas las relaciones informales sin convivencia: la relación de amistad; conocidos que asesinan mujeres que se niegan a tener relaciones sexuales con ellos; clientes sexuales que asesinan a quienes ejercen el comercio sexual; desconocidos que asesinan a una mujer en la calle, entre otras", afirmó

Asimismo, señaló que las cifras de femicidio publicadas por el Ministerio de la Mujer serían en realidad "mucho más altas" si se consideraran todos los casos de violencia hacia las mujeres.

Prensa

Del Valle criticó también la manera en que la prensa local ha cubierto el tema de los femicidios, asegurando que se enfocan en el "morbo" del asesinato.

"Los medios se quedaron en el pasado, informando los asesinatos de manera morbosa y dando detalles del crimen", afirmó.

© REUTERS / Eloy Alonso Sexo, manadas y Nobel

Del mismo modo, comentó que la prensa "patologiza" las conductas femicidas, tratando a los asesinos como personas enfermas.

"Esto no se trata de enfermedades, sino de comportamientos culturales; cuando dicen que los femicidas están locos o son enfermos, cuando dicen que el hecho fue un "crimen pasional", están indicando que solo fue un hecho momentáneo y no una forma de actuar con respecto a las mujeres", dijo.

Por último, Del Valle contó que esta semana acudirán como colectivo al Congreso para dejar un documento llamado "Ley Invisible", que es parte de una iniciativa para "manifestarle a los poderes del Estado qué es lo que pensamos los movimientos feministas y de mujeres con respecto a este problema".

Tema relacionado: Presidente de Chile anuncia 12 medidas para promover la equidad de género

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres fue fundada en 1990 con el objetivo de erradicar la cultura violenta hacia mujeres y niñas.

La organización está presente en casi todo el país y participan en ella más de 300 colectivos sociales, feministas, de mujeres, entre otros.