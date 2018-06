Ombudsman venezolano desmiente que dirigente estudiantil fuese obligado a salir del país

"Nunca fue una condición que se fuera a Perú; así nos manifestaron los familiares y los abogados de él, yo no estuve en la entrevista con el señor Fernández, no sé si es lo que él expresó, pero era lo que pedían los familiares y los abogados", señaló Ruiz.

De acuerdo con la versión del ombudsman, el dirigente estudiantil de la Universidad de los Andes,

"Quería continuar su vida en otro país y era muy difícil si se le colocaba una medida de presentación periódica".

Sin embargo, el joven dijo a su llegada a Lima que había sido expulsado de Venezuela.

"Me expulsan de la patria que me vio nacer, de la patria por la que he luchado y por la que he estado dispuesto a morir. A la dictadura le digo: Me expulsa y me voy de Venezuela, pero no por mucho tiempo", afirmó Fernández.

El joven fue detenido en el año 2016 y le imputaron por instigación al odio y divulgación de información falsa.