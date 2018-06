Presidente boliviano defiende a cardenal Toribio Ticona, desautorizado por obispos

"Mi respeto, cariño y admiración al hermano Toribio Ticona, cardenal de Bolivia", sostuvo el gobernante, quien está en Rusia en una visita oficial, en un mensaje a través de su cuenta en la red Twitter.

Mi respeto, cariño y admiración al hermano Toribio Ticona, Cardenal de Bolivia. ¡Fuerza!, los obispos y católicos de base, que defienden y trabajan con los pobres, están contigo. pic.twitter.com/4BClGeY74r — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 14 de junio de 2018

​La Conferencia Episcopal había afirmado el 13 de junio en un comunicado que era "la voz oficial de la Iglesia Católica en Bolivia", luego de que Ticona hiciera varias declaraciones en las que evitó sumarse al rechazo de los prelados a una nueva postulación presidencial de Morales.

© REUTERS / David Mercado Vicepresidente: Bolivia vive campaña electoral anticipada

Los obispos señalaron que algunos dichos de Ticona, un octogenario y humilde prelado de ascendencia indígena, podían haber sido mal interpretados, creando "confusión" en la ciudadanía sobre la posición de la Iglesia.

En esa situación, "la Conferencia Episcopal Boliviana se reafirma en la línea de reflexión que ha expresado en distintas oportunidades mediante comunicados, mensajes y cartas pastorales públicas", señaló el comunicado.

En esa línea, los obispos se sumaron el año pasado a la campaña opositora que rechaza, por supuestamente "antidemocrática", una posible postulación de Morales en 2019, para un cuarto mandato presidencial consecutivo.

Además: Presidente boliviano Evo Morales confirma que será candidato a la reelección en 2019

Consultado sobre el comunicado de sus colegas obispos, Ticona sugirió que podría haber un matiz de racismo, según publicó la versión digital del diario El Deber.

"Alguna persona me ha dicho que como soy de origen campesino, indio, no aceptan así nomás, quieren siempre ellos exaltarse, en fin, por vanidad y ostentación, pero no creo", dijo.

Agregó que cuando la prensa le pregunta sobre la posible repostulación de Morales, responde que no puede opinar porque quiere consultar con los demás obispos, pero esto aparentemente molesta a la Conferencia Episcopal que ya se ha manifestado al respecto.

© REUTERS / Jose Lirauze Evo Morales asegura que la continuidad democrática en Bolivia está garantizada

Ticona también se ha distanciado de las críticas de algunos obispos a la nueva sede presidencial de 29 pisos que Morales prevé estrenar en los próximos días.

Aunque Ticona dijo inicialmente que esa obra era "mucho lujo" para un país necesitado de escuelas y hospitales, la justificó luego como una muestra del "avance" de Bolivia bajo el Gobierno de Morales, de quien se declaró amigo.

"¡Fuerza!, los obispos y católicos de base, que defienden y trabajan con los pobres, están contigo", le dijo Morales en su tuit.

Te puede interesar: Bolivia vive jornada de manifestaciones a favor y en contra del presidente Evo Morales

Ticona recibirá los símbolos cardenalicios el 29 de junio en el Vaticano, en una ceremonia a la que Morales dijo que quiere asistir.