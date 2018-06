Trabajo para la legalización del aborto en Argentina deja un aprendizaje político

"Si logramos poner en valor que la legalización del aborto está dentro de los temas importantes, que es de agenda pública y es urgente, eso es un logro colectivo, no es el logro de ninguna agrupación y menos de una persona, y eso es un aprendizaje y da cuenta de un plus político para adelante importante, de una experiencia política distinta", dijo la diputada a esta agencia.

El miércoles 13 comenzó en la Cámara de Diputados argentina la sesión de votación de una ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.

Este proceso legislativo es para Macha "el surgimiento de un movimiento político diferente que viene a traer temas que estuvieron siempre: de injusticia social, de desigualdad de género, y que hoy nosotras mismas nos autorizamos y lo planteamos como problemas centrales que hay que resolver".

Se trata, observó, de "una construcción colectiva, si vas con estos temas o con esta agenda de manera individual nunca se le va a dar la importancia que tal vez se les da a los temas que trae la agenda típica de los varones que dice qué es lo importante, cuáles son los problemas que hay que atender".

La diputada admitió que hay coincidencias en muchos problemas que tienen ese estatuto de jerarquía y deben ser atendidos, pero "el aborto es también muy importante porque significa la posibilidad de evitar que 46 mujeres mueran por año en Argentina de una muerte absolutamente evitable".

Construcción política

El proyecto, presentado por cuatro diputadas, fue acompañado desde el inicio por la firma de 70 legisladores.

Macha contó que se fueron trazando objetivos entre los que se encontraba, por ejemplo, la introducción de la iniciativa el 6 de marzo para llegar al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el proyecto ya ingresado en la cámara baja.

El paso siguiente fue negociar con el oficialismo para tratarlo durante dos meses en debates semanales y lograr que el texto llegara al plenario antes del comienzo este jueves del Mundial de Fútbol 2018 en Rusia.

"Hay una construcción de las mujeres, del feminismo, una construcción muy política y muy centrada en objetivos", destacó la diputada.

Macha recalcó asimismo el logro del trabajo conjunto y coordinado entre distintos partidos, posible por el objetivo de lograr la legalización del aborto.

"Tal vez en otros temas es imposible estar de acuerdo porque tenemos miradas diferentes, pero también es cierto que si hubiese posibilidad de empezar algunas políticas de base, donde vos decís 'en esto nos ponemos de acuerdo, en lo demás no, en lo demás vamos a discutir y representamos proyectos diferentes", hay temas en donde podemos construir una estrategia en común", dijo la diputada.

Proyecto final, debate reñido e indecisos

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Gratuito y Seguro presentó, por séptima vez consecutiva, su proyecto de ley en marzo, para semanas después anunciar su tratamiento e iniciar durante dos meses reuniones informativas en un plenario de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados.

"Nosotros presentábamos un proyecto que se basaba en el proyecto de la Campaña, pero que además incluía algunos artículos de otros nueve proyectos presentados por otros compañeros de nuestro bloque o diputados y diputadas de otros bloques, y que entonces eso generaba un proyecto de consenso y logramos la mayoría", argumentó.

La iniciativa consiguió el martes un dictamen en mayoría en el pleno de las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Familia de la cámara baja, con 64 votos a favor y 57 en contra.

Los dos puntos principales que sufrieron modificaciones del proyecto presentado por la Campaña se relacionan con el consentimiento de las niñas y adolescentes y con el reconocimiento de los ginecólogos objetores de conciencia.

La diputada afirmó que las proponentes quedaron conformes con el dictamen de consenso, aunque no se trata del proyecto ideal, debido a que en las negociaciones se debió ceder en puntos como la objeción de conciencia que no se encontraban en el proyecto original.

Con todo, el texto prohíbe a las instituciones médicas acogerse a la objeción de conciencia para no prestar los servicios de aborto y solo habilita este derecho en forma personal a aquellos ginecólogos que tengan reparos religiosos o filosóficos y siempre y cuando se inscriban previamente en un registro.

"Además, implica que ese objetor de conciencia puede no realizar un aborto, pero tiene que ocuparse de la derivación, no es que puede desentenderse de la demanda de la mujer y menos dilatarla en el tiempo", explicó la diputada.

Macha destacó que esto es fundamental pues "sabemos que cuando una mujer llega a un lugar si no recibe algún tipo de acompañamiento, posiblemente retroceda y no vuelva a confiar en una institución y si no confía en una institución va a resolverlo de los modos que le van a generar riesgos de vidas".

"Lograr el dictamen de mayoría nos genera más expectativa y la sensación de que puede darse, que podemos llegar a la media sanción, sabemos que vamos a un debate muy duro, muy peleado, muy reñido", admitió.

Durante toda la jornada del miércoles 13 no estaba claro si había suficientes votos para aprobar la iniciativa, por la persistencia de un puñado de legisladores indecisos.

"Nuestras intervenciones tienen que ir dirigidas a los indecisos, a esas personas que tienen dudas y cuyo voto va a definir si logramos la media sanción para legalizar el aborto o no", indicó Macha.

Desde 1983 hasta 2018 murieron en Argentina 3.030 mujeres por abortos no seguros.