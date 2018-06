Industriales guatemaltecos construirán casas con el Gobierno para afectados por volcán

"Estamos en proceso de conversación, junto con las autoridades de Gobierno, en proyectos específicos para poder dar viviendas nuevas a la gente, después de los albergues temporales", dijo Zepeda.

Hasta el 13 de junio había 186 viviendas destruidas y 750 en riesgo por la erupción del volcán, ubicado en el oeste del país, según los últimos datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Además, la cifra de personas en albergue sigue aumentando, hasta el 13 de junio son 3.652.

Zepeda indicó que "probablemente se llegue a disponer de unas 1.000 viviendas" y para eso está habiendo un trabajo público-privado.

En ese trabajo "el Gobierno ya tiene un fondo de emergencia y está por conseguir un terreno y, en conjunto con otras alcaldías, estaríamos apoyando desde el diseño urbanístico del lugar hasta haciendo algunos aportes de empresas para donar la construcción de algunas casas", afirmó el director ejecutivo.

Añadió que las obras no solo se van a hacer con los industriales sino también con otras cámaras del sector privado como la de la Construcción.

El Congreso de Guatemala se aprestaba el martes a aprobar una asignación presupuestaria especial de unos 70 millones de dólares para atender la emergencia provocada por la erupción del Volcán del Fuego, dijo a Sputnik el diputado opositor Orlando Blanco.

El presidente del Congreso, Álvaro Arzú, publicó en la red social Twitter que este miércoles "se va a aprobar una ayuda de emergencia para las víctimas del volcán".

Los cierres de carreteras en Guatemala debido a la erupción del Volcán de Fuego (oeste), como el de la ruta 14, afectan el transporte de productos industriales a la zona portuaria, informó Javier Zepeda.

La zona del volcán "no es un lugar sumamente industrial, el impacto como tal más bien se está dando en función de que la carretera 14 quedó muy dañada y que era paso para productos que iban al puerto del Pacífico; ese es el daño que más se sintió al nivel de economía y de industria, se han tenido que buscar rutas alternas", indicó Zepeda.

La ruta 14 está cortada desde hace días y el 13 de junio la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, informó que mantiene el cierre vehicular perimetral en los kilómetros 87 y 102 de esa carretera, según publicó el organismo en la red social Twitter.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que en el país hay cinco carreteras afectadas y una destruida, un puente dañado y otro destruido.

El director ejecutivo añadió que aún no hay datos específicos de cuánto ha sido la afectación debido a que aún siguen bajando lahares del volcán a causa de las lluvias.

Además, indicó que "las faldas del Volcán de Fuego no es una zona donde haya mucha industria, hay alguna siembra de café cercana y una un poco más lejana, pero que no se dañaron tanto porque les llegó cenizas, pero no fue tan dramático, también hay de palma, azúcar".

Lo que estuvo más cerca de verse dañado "fue una granja de engorde de la industria de la porcicultura, pero no hubo un daño físico sino que quedó aislado el terreno; es cerca del pueblo El Rodeo (suroeste), pero se logró entrar por un camino alterno".

La Cámara de Industria ha estado enfocada en ver cómo se encuentra a "víctimas o desparecidos, colaboradores de algunas de las empresas socias o relacionas con ellas".