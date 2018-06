Retorno a la bicameralidad en Perú: solución o ilusión para un Congreso en crisis

LIMA (Sputnik) — Los que defienden en Perú la iniciativa para que el Congreso legislativo vuelva a tener dos cámaras arguyen que ello permitirá un debate más profundo sobre cada proyecto, pero otros advierten que en la práctica esto no sería necesariamente así, según opiniones recabadas por Sputnik.

"La tarea de elaborar leyes requiere de una reflexión, no se puede hacer de manera apresurada y con debates que no permiten la participación ciudadana", dijo a esta agencia el abogado y ex primer ministro Pedro Cateriano, partidario del retorno a la bicameralidad.

En abril, el presidente Martín Vizcarra anunció una iniciativa para que el Congreso vuelva a tener una cámara alta y una cámara baja, alegando fallas en el sistema actual, no sólo en cómo funciona el parlamento sino también en cómo se elige.

Desde entonces, el debate sobre las conveniencias de la bicameralidad se ha encendido en Perú.

Este país sudamericano tuvo cámara de senadores y de diputados desde el inicio de su historia republicana, pero esto cambió con el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992.

En 1993, un nuevo Congreso convocado por Fujimori elaboró una nueva Constitución que establecía, por primera vez, un legislativo unicameral.

Fujimori (1990-2000) justificó ese cambio señalando la "ineptitud" de la clase política y el costo elevado de mantener un Congreso con dos cámaras.

Pero hoy la idea de volver al sistema bicameral gana cada vez más adeptos, sobre todo frente al descrédito popular que afronta el Congreso, con 82 por ciento de desaprobación ciudadana.

Cateriano sostuvo que es falsa la idea de que un parlamento unicameral es menos oneroso.

"Un sistema bicameral no aumenta el costo del manejo de un parlamento; este parlamento unicameral es muchísimo más costoso que aquel que disolvió Fujimori en 1992, basta revisar los presupuestos para darse cuenta de esto", afirmó.

Asimismo, opinó que la reinstauración de una cámara de senadores aliviaría la "falta de reflexión" que considera existe a la hora de adoptar leyes, y que genera que se tomen decisiones "en caliente y que no son las adecuadas".

Teoría y práctica

No obstante, no todos coinciden en que tener dos cámaras permitirá un debate más profundo y solvente de las leyes.

En diálogo con Sputnik, el analista político Carlos Trelles sostuvo que esta idea parte de "una concepción teórica de la bicameralidad más que de una práctica".

"Los sistemas bicamerales, en teoría, deberían traer calidad de los representantes porque se pondrían condiciones más exigentes para ser senador, pero la formulación de esta reforma es teórica", afirmó.

En Perú, con un Congreso en el que existen legisladores con probadas hojas de vida que mienten acerca de sus estudios, o que están enjuiciados por delitos y algunos incluso sentenciados, pero protegidos por la inmunidad parlamentaria, existe una añoranza por los grandes notables y pensadores del pasado.

Trelles afirmó que esta nostalgia es fuerte entre los que proponen un regreso a la bicameralidad, aunque la considera engañosa.

"Hay una añoranza por los notables de antes, pero los notables eran producidos por los partidos de masa, y estos están en caducidad; ahora estamos en camino de crear nuevas maneras de representatividad; lo ideal es que hayan partidos sólidos, pero seamos realistas, eso no va a ocurrir", expresó.

Trelles dijo que, "antes, una persona podía dedicarse a medio tiempo a la política y también trabajar en un empleo pagado", pero "ahora los que se pueden dedicar a la política son los que tienen dinero y pueden financiar sus campañas".

En el Congreso peruano existen actualmente seis proyectos que buscan reinstaurar la bicameralidad, además de la propuesta de Vizcarra.