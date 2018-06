Minera chilena incorpora a yerno de Pinochet como asesor estratégico en polémica decisión

"SQM se burla de todos los chilenos al contratar como asesores a hermanos Ponce Lerou", escribió en su cuenta de Twitter el senador del Partido Radical, Alejandro Guillier (centroizquierda).

SQM se burla de todos los chilenos al contratar como “asesores” a hermanos Ponce Lerou. Viola espíritu del acuerdo con Corfo cuando venta a TIANQI crea nueva amenaza sobre nuestro litio. Por eso pedí pronunciamiento de FNE. ¿Es o no importante la ética para los grupos económicos? — Alejandro Guillier (@guillier) June 5, 2018

​Este 5 de junio la empresa minera SQM, que se dedica a la explotación de litio y otros minerales, decidió recontratar a Julio y a Eugenio Ponce, quienes fueron durante años, parte del directorio de la empresa.

La decisión causó rechazo de ciertos sectores debido a que Julio Ponce, durante sus años en el directorio de la minera, se dedicó a entregar financiamiento ilegal a varias campañas políticas, en uno de los escándalos políticos más controvertidos del último tiempo en ese país.

Además, a comienzos de este año, SQM firmó un contrato con la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), un organismo del Estado, para que la empresa minera pudiera aumentar al triple su cuota de extracción de litio en el Salar de Atacama (norte) hasta el año 2030.

Sin embargo, una de las condiciones que puso el Estado para firmar este contrato era que, ni Julio Ponce, ni ningún familiar de él podían ser parte del directorio de SQM.

Corfo explicó a través de un comunicado que la incorporación del exyerno de Pinochet y de su hermano como asesores estratégicos no contravenía el contrato, ya que éste solo consignaba que no podían participar en la mesa directiva, y señaló que "la decisión de SQM pertenece estrictamente al ámbito de sus funciones y no forma parte de nuestras competencias".

Desde el Gobierno, el ministro de Economía, José Ramón Valente, dijo en conferencia de prensa que este "no es un tema que el Gobierno de Chile tenga algo que decir" y afirmó que "en la medida que la empresa cumpla con lo acordado, el Gobierno se queda conforme".

"Una burla"

El exvicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran, uno de los encargados de firmar el acuerdo con SQM a comienzos de año, escribió en su cuenta de Twitter que la decisión era "una burla" y que la empresa minera "se ríe de los chilenos".

"El directorio de SQM debe cambiar su acuerdo de inmediato, no pueden contratar a Julio Ponce Lerou, están incumpliendo su responsabilidad fiduciaria como directores, la licencia social es el activo fundamental de una empresa hoy", escribió Bitran.

El directorio SQM debe cambiar su acuerdo de inmediato. No pueden contratar a Julio Ponce Lerou. Están incumpliendo su responsabilidad fiduciaria como directores de Sociedad Anónima. La licencia social es activo fundamental de una empresa hoy. Lo acaban de destruir. Impunidad no — Eduardo Bitran (@EduardoBitran) June 5, 2018

​El diputado del Frente Amplio, Renato Garín (izquierda), sostuvo en la misma red social que "rechazaba" la presencia de Ponce Lerou en SQM.

"Es el capitán de la corrupción en Chile, senador designado a través de métodos corruptos, redactor de leyes corruptas y que durante la transición se ha mantenido ahí gracias a soborno a políticos", dijo, haciendo referencia a su influencia en los legisladores a través del financiamiento ilegal.

El senador y exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza (centroizquierda), escribió en Twitter que "Ponce Lerou como asesor estratégico de SQM nos recuerda a su suegro como senador designado".

Ponce Lerou como asesor estratégico de SQM nos recuerda a su suegro como senador designado. — José Miguel Insulza (@Insulza) June 5, 2018

​SQM Chile fue creada en 1968 como una sociedad minera mixta con capitales particulares y del Estado, luego en 1971 se nacionalizó completamente y en 1988 durante la dictadura de Pinochet, la empresa se privatizó.

Desde 2015 la compañía empezó a ser investigada por casos de corrupción a través del financiamiento irregular de campañas políticas y fraude al fisco, abriéndose el denominado Caso SQM, esto generó la salida de Julio Ponce del directorio.