Expresidente peruano Humala se presentó en Comisión Lava Jato de Congreso

"Revisando la invitación que me ha hecho la comisión, esto (las preguntas sobre Odebrecht) no está en los temas, así que me parece que no tiene sentido entrar a ese nivel de discusión, porque todos esos temas se están investigando en la fiscalía", expresó Humala ante el parlamentario Mauricio Mulder, miembro de la Comisión Lava Jato.

El expresidente se limitó a dar respuestas escuetas sobre las interrogantes de la comisión, aduciendo siempre que no "iba a faltarle el respeto" a la fiscalía respondiendo sobre temas que ella ya está investigando.

En días anteriores, la defensa de Humala había advertido que la comparecencia del exmandatario se iba a ceñir a asuntos que no tuvieran que ver con el proceso que le sigue la Fiscalía.

Humala es investigado por presuntamente haber recibido tres millones de dólares de la empresa Odebrecht para financiar la campaña a la presidencia de 2011, en la que salió ganador.

