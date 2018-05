"Ingreso de Colombia a la OTAN no es visto con simpatía"

LIMA (Sputnik) — El ingreso de Colombia como socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no es visto con "simpatía" por los países vecinos, en los que genera "preocupación y desconfianza", dijo a Sputnik el analista político peruano Ernesto Velit.

"Los países de la región no ven con simpatía la incorporación de Colombia a la OTAN; no hay razón válida que justifique el ingreso de Colombia a una organización que para nosotros no ha tenido mayor trascendencia, y que más bien genera preocupación y desconfianza", afirmó Velit.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, formalizó el 31 de mayo en una ceremonia en Bruselas la adhesión de su país como "socio global" de la OTAN, y destacó que es el primer país latinoamericano que adquiere esa categoría.

"Este tipo de asociación la tienen otros países como Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur; Colombia es el primer país de América Latina en tener este tipo de relación con la OTAN, y lo agradecemos", afirmó Santos en una declaración conjunta con el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg.

Para el analista peruano la adhesión de Colombia a la OTAN obedece a la "amenaza" que ha sentido en sus fronteras con Venezuela, asunto que se agravó durante el Gobierno de Nicolás Maduro.

"Desde que algunos remanentes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, desmovilizadas el año pasado y convertidas en partido político) ingresaban a Venezuela y Colombia se quejaba de que Venezuela los apoyaba, las tensiones entre ambos países han alcanzado niveles muy peligrosos que hasta se ha temido que pudieran llegar a un conflicto armado", indicó.

Sin embargo, más allá de las tensiones fronterizas, la incorporación de Colombia a la OTAN no tiene un asidero fuerte, y genera incluso lo que podría llamarse "malos recuerdos" por precedentes negativos, según el experto.

Durante el conflicto de 1982 entre Argentina y Reino Unido por las islas Malvinas, la OTAN amenazó a Buenos Aires con una intervención militar, recordó Velit.

Ese es el tipo de "malos recuerdos" que hay en la región sobre el papel de la OTAN, observó.

El presidente colombiano se apresuró a asegurar que su país no tomará parte en operaciones militares que realice la OTAN.

Para Velit, que ningún gobierno latinoamericano haya saludado a Colombia por este presunto logro es bastante sintomático, pues existe el temor de que el ejemplo cunda y otros países sigan el camino de adhesión a una organización sobre la cual "no existen razones para que esté presente por acá".

Incluso considerando las tensiones entre Colombia y Venezuela, cuyo Gobierno es criticado por la mayoría de los países de la región, el paso de Bogotá hacia la alianza atlántica no dio lugar a ningún consenso celebratorio, observó el analista.

La OTAN está conformada por 29 países aliados entre sí de manera política y militar para "garantizar la libertad y la seguridad de sus países miembros".

Fue creada en 1949 por los países que firmaron el Tratado de Bruselas (Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda y el Reino Unido) y Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Italia, Islandia, Noruega y Portugal.

Entre sus miembros se encuentran también Grecia, Turquía, Alemania, España y República Checa, entre otros.