Vicepresidenta de Uruguay: "No se puede aislar a un país como Rusia"

La senadora, de 73 años, ha sido protagonista de varios hitos en la historia política uruguaya. Topolansky es la primera mujer vicepresidenta del país y tiene una larga trayectoria.

© REUTERS / Denis Balibouse Presidente de Uruguay recibe reconocimiento especial por acciones contra el tabaco

Inició su carrera hace más de cinco décadas, cuando se vinculó al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), un grupo guerrillero que fue duramente perseguido. Allí conoció a José Mujica, expresidente de la República, con quien se casó en 2005.

Topolansky estuvo presa 13 años durante la última dictadura militar (1973-1985); tras salir de la cárcel se unió al Frente Amplio junto al MLN-T. Fue electa diputada por Montevideo en 1999 y luego senadora nacional en 2004.

Preside la Asamblea General y de la Cámara de Senadores y participará del foro organizado por la Duma de Estado (Cámara baja del Parlamento ruso).

© AP Photo / Matilde Campodonico El expresidente de Uruguay, José Mujica, y la vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky (archivo)

Antes de viajar a Rusia, Topolansky dijo a Sputnik: "La única advertencia que les vamos a hacer, es que la Copa la vamos a traer a Uruguay", refiriéndose al Mundial de Fútbol que comienza el 14 de junio en Moscú.

Reproducimos aquí las partes fundamentales de la entrevista.

© AP Photo / Matilde Campodonico Gobierno de Uruguay lanza guía de consejos para hinchas que viajan al Mundial de Rusia

Vamos a participar de un grupo del foro que se llama "Desarrollo de la legislación nacional, elaboración de la Ley en beneficio del pueblo soberano, intercambio de mejores prácticas y armonización internacional". Nos parecía muy interesante porque Uruguay tiene un paquete importante y tradición en materia jurídica y podíamos aportar algo a los otros concurrentes.

Después hay dos grupos más y algunas mesas redondas, que entre otros temas tratan el de políticas juveniles y su dimensión parlamentaria, y el parlamentarismo como un instituto de la cooperación internacional. También va a haber cooperación interparlamentaria entre Rusia y América Latina, y entre Rusia y los países africanos.

Todos esos temas son de interés porque los vínculos entre los parlamentos son muy importantes de desarrollar y conceptualizar; siempre aprendemos de los demás.

¿Hay intención de firmar acuerdos o convenios de algún tipo?

Convenios no, lo que va a haber es una puesta en común de los resultados, seguramente al final realice una declaración sobre lo que se habló y los acercamientos que hubo durante el foro.

© AFP 2018 / Pablo Porciuncula Mujica apuesta por una América Latina federal

Por otro lado, el Internet y la tecnología actual nos permiten una conexión con el mundo que no se tenía antes. Con los archivos legislativos, las bibliotecas y la documentación de Parlamento a Parlamento, se puede pensar en la firma de un convenio bilateral Rusia-Uruguay […] de modo de que cuando uno va a desarrollar una Ley no parta de un cero absoluto. Si en otro país, en este caso Rusia, ya se transitó una discusión, ya se aprobó algún proyecto que pueda servir de base y punto de partida y viceversa, la idea es poder utilizar esa conexión. Eso nos parece importantísimo porque el mundo está globalizado y siempre hay algo más que aprender.

¿Cómo ve la necesidad de fortalecer las instituciones legislativas en tiempos donde hay altos niveles de abstencionismo electoral y cierta apatía hacia las instituciones?

Cuando hagamos uso de la palabra [en el Foro] vamos a recalcar que en Uruguay el voto es universal, secreto y obligatorio y vamos a fundamentar la obligatoriedad en los deberes del ciudadano. Es decir […] la obligatoriedad de concurrir al acto electoral, si no me gusta ninguno, votar en blanco, pero comprometerme con elegir quién va a conducir mi país y no caer en esa apatía o indiferencia que finalmente deja las decisiones en pequeños puñados de ciudadanos.

En algunos países da la impresión que se fomenta eso, y eso erosiona la democracia y no conviene a nadie. Estamos convencidos de que debe ser obligatorio.

Además: 2018: nubes negras sobre Latinoamérica

© REUTERS / Denis Balibouse Presidente de Uruguay recibe reconocimiento especial por acciones contra el tabaco

La relación con Rusia es larga, data de muchos años; en este momento tenemos poco flujo comercial, estamos vendiendo productos agropecuarios fundamentalmente, pero es un mercado que nos interesa muchísimo por el tamaño de Rusia. No hay que olvidarse que es el país más grande del mundo.

Creo que los intercambios hay que pensarlos globalmente, no sólo desde el comercio, sino también desde el ángulo de los apoyos culturales e intercambios científicos. Cuando hay relación con países que son bastante dispares a los nuestros hay una oportunidad de tener insumos y se generan posibilidades muy grandes.

Cuando tengo entrevistas con estudiantes siempre les digo: "fíjense que cosas tan habituales como la tabla del ruso Dmitri Mendeléyev cuánto nos ha servido", y así debe haber millones de ejemplos.

Uruguay está trabajando para avanzar en acuerdo de defensa con Rusia https://t.co/0dXdBG85xv — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 17 de mayo de 2018

Más allá de la relevancia que da el Mundial a cualquier país, en los últimos años Rusia se ha convertido en un protagonista cada vez más importante en el escenario internacional. ¿Cómo ve usted ese proceso?

Un país de esas dimensiones nunca va a estar oculto en la realidad internacional, sería de locos. Cuando terminó la Unión Soviética y empezó esta etapa de Rusia, hubo un momento gris, se podría decir, donde la realidad interna era más fuerte que su salida al exterior.

Creo que ese momento ya pasó y apareció una realidad nueva que brinda una cantidad de posibilidades.

Europa, sobre todo Alemania, tiene que seguir pensando aquello que pensaba Charles De Gaulle de que Europa llega hasta los Urales, porque no se puede aislar a un país de esas dimensiones, es absolutamente impensable […]. Fíjese dónde queda Vladivostok, para ver el tamaño de Rusia tenemos que medir toda esa extensión.

Creo que Rusia he empezado a tener otro papel, logró resolver o estabilizar determinadas situaciones que el cambio produjo, pudo salir más activamente hacia afuera y está jugando un rol en Naciones Unidas, en los conflictos de Medio Oriente.

En este mundo que está tan complicado, porque la verdad es que todos los días tenemos una novedad, tenemos que mirar a todas las grandes potencias con mucha atención, todas juegan un papel.

Puede escuchar la entrevista en Telescopio.