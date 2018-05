Senador: oficialistas que no voten renuncia de Cartes se burlan del pueblo paraguayo

MONTEVIDEO (Sputnik) — Los legisladores del gobernante Partido Colorado de Paraguay que no aprueben la renuncia del presidente Horacio Cartes para que pueda ocupar un escaño en el Senado, se burlan del pueblo porque trabajaron en la campaña que lo llevó a la cámara alta, dijo a Sputnik el senador Nelson Aguinagalde.

Con la decisión de no concurrir el miércoles a la sesión del Congreso que debía tratar la renuncia de Cartes, los senadores oficialistas se están "burlando del pueblo porque el propio presidente electo (Mario Abdo) y los senadores que lo acompañan trabajaron en la campaña electoral al lado de Horacio Cartes; eso se le vendió al pueblo, por eso seguramente el pueblo votó por él", dijo el legislador de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado).

El mandatario saliente renunció a la Presidencia para poder asumir el próximo 30 de junio como senador, cargo para el cual fue elegido en los comicios del 22 de abril.

No obstante, su renuncia aún debe ser aprobada por el Poder Legislativo.

Opositores y algunos oficialistas se niegan a validar la renuncia de Cartes arguyendo que su aspiración al Senado es inconstitucional.

La carta magna paraguaya establece que un exmandatario se convierte en senador vitalicio, pero sin voz ni votos, nunca activo.

Sin embargo, Cartes fue elegido como senador activo en los últimos comicios, luego de que su candidatura fuera avalada por la Corte Suprema de Justicia y la Justicia Electoral, que indicaron la inexistencia de obstáculos legales.

El 30 de mayo el Congreso declaró desierta la convocatoria para tratar la renuncia de Cartes debido a que solo se presentaron 13 senadores, cuando se precisaban al menos 23 para formar quórum, indica un comunicado del legislativo.

Mientras que el número de diputados presentes, 50, "sobrepasaba, holgadamente, el mínimo requerido de 41 legisladores", añade el texto de prensa.

Varios legisladores oficialistas no asistieron a la sesión, tras anunciar que rechazaban la renuncia Cartes, según la planilla de asistencia publicada en Twitter por el Senado.

Pese a que algunos de sus legisladores votaron en contra, el presidente electo Abdo ratificó el martes que Cartes debe jurar como senador porque la Corte y el Tribunal Superior de Justicia Electoral emitieron fallos que lo habilitan.

El senador Aguinagalde consideró "muy preocupante que no haya habido quórum por el compromiso que asumió el presidente electo con el pueblo, hoy hay menos senadores colorados (que cuando asumió Cartes), son 17, y están fragmentados, y si esa unidad no existe no sé cómo el presidente (Abdo) puede llevar adelante programas de Gobierno".

El legislador oficialista dijo ignorar cuándo habrá una nueva convocatoria para votar la renuncia de Cartes en el Congreso.

"Se llamaría a una nueva votación una vez que se converse y se logre conseguir los números necesarios", afirmó Aguinagalde, quien dijo que ya comenzaron las negociaciones.

Para que la dimisión de Cartes sea aceptada por el Congreso se necesitan 23 votos del Senado y 41 de diputados, una mayoría simple.