Exsicario de Pablo Escobar es trasladado a cárcel en el norte de Colombia

Según dejan ver fotografías de la policía difundidas por la prensa local, quien fuera sicario del narcotraficante Pablo Escobar, fue trasladado en un avión hacia la ciudad de Valledupar (norte), donde fue internado en la cárcel La Tramacúa.

© AFP 2018 / MAURICIO DUENAS Así es la batalla que un exsicario de Escobar lanzó contra un candidato a presidente colombiano

Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el traslado de Popeye, quien habría sido internado en la cárcel de Valledupar y no en Medellín debido a los conocidos que mantiene en esta ciudad y con los cuales podría continuar sus actos ilícitos, según versiones de prensa.

El 25 de mayo Popeye se presentó de manera voluntaria ante las autoridades para responder por las denuncias que en su contra entabló el congresista de izquierda Iván Cepeda, luego de que el exsicario amenazó en redes sociales a los seguidores del candidato progresista Gustavo Petro, quien aspira a la Presidencia de Colombia.

"Malditos petristas (seguidores de Petro), denuncien mi Twitter. Los odio. Si no me puede expresar, mi fusil hablará por mí. Cuando empiece el dolor y el llanto, no lloren que no habrá compasión. Amo Colombia, soy un guerrero santo", escribió días atrás Popeye en su cuenta de la red social Twitter.

Asimismo, publicó una serie de videos en esa red social en los que denigró del candidato de izquierda.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins La votación de la izquierda fue un "récord histórico" en Colombia

Sin embargo su detención no se relaciona con las amenazas que publicó en redes sociales, sino a las denuncias de dos familias de Medellín que eran extorsionadas por un grupo criminal al cual el exsicario estaría vinculado.

Popeye, quien quedó en libertad en 2014 después de pagar 23 años de prisión por los crímenes cometidos cuando lideraba el grupo de sicarios del narco Pablo Escobar, era observado desde el pasado diciembre por la Fiscalía, que pidió que se revocara su libertad tras ser hallado en la fiesta de cumpleaños de un conocido narcotraficante.

Radio: Duque y Petro disputarán la segunda vuelta