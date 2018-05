Líder sindical: algunos camioneros brasileños quieren hacer caer al Gobierno

"Ya no es el camionero el que está haciendo huelga, hay un grupo muy fuerte de intervencionistas (…) y están tomando camiones por todos lados; son personas que quieren derribar el Gobierno, no tengo nada que ver con esas personas, ni nuestros camioneros autónomos, pero están siendo usados para eso", aseguró el sindicalista en declaraciones a la prensa recogidas por el diario O Globo.

Los camioneros brasileños están en huelga desde el lunes 21 de mayo, y los cortes de carreteras no disminuyeron en las últimas horas, a pesar de que el domingo 27 de mayo el Gobierno que preside Michel Temer anunció medidas para reducir el precio del diésel que contentaron a los representantes de las asociaciones del sector.

© AP Photo / Eraldo Peres "Brasil es totalmente dependiente de sus carreteras"

Para Lopes, esas medidas "resolvieron el problema de la categoría tranquilamente", pero aún hay 30 por ciento de camioneros que no quiere dejar las movilizaciones, algo muy complejo también debido a las dimensiones continentales del país.

En su opinión algunos de ellos están aprovechando el caos provocado por la huelga (falta de abastecimiento de combustible y alimentos en buena parte de Brasil) para presionar y provocar la caída de Temer.

"No formo parte de eso y no acepto que estén usando a los camioneros; si quieren derribar al Gobierno que monten un esquema separado", dijo, y añadió: "Esos tipos quieren dar un golpe en Brasil y yo no voy a formar parte de eso".

El portavoz de la Abcam también aseguró que próximamente entregará al Gobierno una lista con los nombres de los "intervencionistas", que según él están infiltrados en el movimiento e intentan boicotear las negociaciones y el fin de la huelga.

© REUTERS / Leonardo Benassatto Huelga de camioneros en Brasil tendrá "impacto relevante" en la economía

Antes de que hablara Lopes, el ministro de la Secretaría de Gobierno, Carlos Marun, afirmó que el servicio de inteligencia del Ejecutivo está estudiando la posibilidad de que haya personas con intereses políticos en el movimiento de los camioneros.

"Los líderes nos informaron de que en muchas de esas concentraciones las personas que hay no son camioneros, son personas que se infiltraron en medio del movimiento con objetivos específicos, objetivos políticos; nuestro servicio de inteligencia se está encargando de eso", aseguró Marun en rueda de prensa.

A pesar de los intentos del Gobierno por controlar la situación las paralizaciones continúan, y según el último parte divulgado por la Policía de Carreteras a última hora de la tarde del 28 de mayo había 594 cortes de carretera en 25 estados del país y en el Distrito Federal.

Te puede interesar: ¿Cuánto gastará Brasil para bajar el precio del diésel?

En muchas de las concentraciones espontáneas que se forman en los puntos de bloqueo los camioneros expresan su simpatía por el candidato de ultraderecha a las elecciones generales de octubre, Jair Bolsonaro, y exhiben pancartas contra la corrupción del Gobierno y a favor de una intervención militar.