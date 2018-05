"Argentina no aguanta más, y el presidente lo tiene que entender"

"La única manera de que Argentina tenga un posibilidad de salir de esta crisis es si el Gobierno escucha a su pueblo, y esta Marcha Federal hace oír a su pueblo", dijo a Sputnik el diputado del Peronismo para la Victoria por la Provincia de Buenos Aires.

Tras la masiva marcha opositora que se llevó a cabo el pasado 25 de mayo en rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno de Mauricio Macri afrontará otra semana cargada de actos y movilizaciones en todo el país.

Quizá te interese: Masiva protesta en Argentina contra el FMI

"Queremos expresarle a Macri que el camino no es el ajuste, no es el FMI —aseguró Grosso—, no es aumentar las tarifas de la población para que un puñado de empresas se lleven millones y millones de dólares afuera del país".

© REUTERS / Agustin Marcarian Numerosa manifestación recorre Argentina para protestar contra el Gobierno

Este lunes 28 de mayo cinco columnas de manifestantes partieron de Jujuy (norte), La Rioja (noroeste), Misiones (noreste), Tierra del Fuego (sur) y Río Negro (sur) hacia la capital argentina para manifestar su rechazo a los ajustes económicos y al crédito financiero pedido por el Ejecutivo de Macri al FMI y realizar cinco propuestas para revertir la "situación de crisis: pobreza extrema, hambre y desocupación " (ver subtítulo).

"El Gobierno parece no entrar en razones ni tampoco tener un plan para resolver la crisis que ha generado —aseguró el diputado—. Macri no está pensando en los problemas de los argentinos, está pensando en los problemas de las grandes empresas", recalcó.

"En Argentina ya conocemos las recetas del FMI, en este país el Consenso de Washington gobernó durante una década con el menemismo, y eso terminó en una gran crisis en el 2001 a la cual no queremos llegar, porque las crisis siempre las pagan los que menos tienen y en las crisis ganan los que más tienen", concluyó.

Los manifestantes convocados por la alianza de agrupaciones conocida como "Los Cayetanos" (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Popular Darío Santillán y la Frente de Organizaciones en Lucha) se reunirán este viernes 1 de julio en el Congreso de la Nación Argentino; sus organizadores aspiran a que asistan cerca de 500.000 personas.

Grosso, que participó del lanzamiento de la columna norte junto a Victoria Donda, diputada nacional por el Movimiento Libres del Sur, dijo a Sputnik que este lunes se movilizó mucha gente y quedó en evidencia la "diversidad enorme del movimiento social, político y sindical que plantea la necesidad de que Macri escuche a los sectores que se ven afectados por la crisis que generan sus políticas económicas, de ajuste, inflación, devaluación y represión hacia los trabajadores".

"Si una manera de que el presidente entienda que los trabajadoras y trabajadoras de este país no aguantan más es poner en marcha esta gran movilización a lo largo y ancho del país, bueno, acá estamos haciéndolo", aseguró el diputado.

"Un país que le da de comer a 400 millones de personas —dijo Grosso en alsuión a Argentina—, su pueblo sufre hambre", el movimiento propuso una Ley de Emergencia Alimentaria para que se cree un Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para garantizar los requisitos nutricionales de niños, niñas y jóvenes.

También plantearon una Ley de Infraestructura Social "para que se generen puestos de empleo a través de cooperativas y haya trabajo de pico y pala, porque el trabajo para nosotros es un ordenador social fundamental", explicó el diputado. Según publicó Infobae, la propuesta consiste en destinar un 25% de los fondos de la obra pública nacional a las cooperativas del sector para generar trabajo de interés social en los barrios más vulnerables.

Arranca la #MarchaFederal y desde todo el pais nos vamos a movilizar por #PanYTrabajo

Macri y sus amigos usureros quieren vender la Argentina, nosotrxs en la calle los vamos a derrotar #FMIAlCarajo pic.twitter.com/8zZqkA1rcr — JP Evita (@JPEvitaFederal) 28 de mayo de 2018

"En el último Gobierno popular que tuvo la Argentina, el de Néstor y Cristina Kirchner —dijo Grosso—, se demostró que aumentar el ingreso de los sectores populares o hacer crecer la economía no alcanza para resolver el problema de la pobreza estructural, que además en el último Gobierno ha aumentado exponencialmente", agregó.

Por ello proponen "avanzar rápido" en una Ley de Integración Urbana para expropiar las tierras de "todos los barrios populares y villas miserias para urbanizarlos". Así se garantizaría el acceso a los servicios básicos.

La ley de #IntegraciónUrbana, prevé garantizar el acceso a la vivienda digna de todas las familias, #MarchaFederal pic.twitter.com/iLkXmTtAEs — Jorge Ceballos (@JRCeballos) 28 de mayo de 2018

A su vez, plantearon una Ley de Agricultura Familiar, que se constituiría a través de un fondo fiduciario público para facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de tierras destinadas a unidades productivas de la agricultura familiar, publicó Infobae.

"Necesitamos los recursos para que haya un mayor trabajo para los campesinos y campesinas de nuestro país que viven en una pobreza extrema y que producen los alimentos que comemos todos los argentinos y argentinas", afirmó.

Grosso también señaló la necesidad de contar con una Ley de Adicciones con fondos para campañas de concientización y atención especializada "hacia los pibes y pibas en situación de riesgo".

"Hay un problema enorme con el consumo de sustancias en la población, sobre todo en la juvenil, pobre, de nuestros barrios, y necesitamos herramientas del Estado para que las organizaciones puedan avanzar en contener a nuestros pibes y pibas".

Los cinco proyectos de ley ya ingresaron a la Cámara de Diputados por iniciativa del Interbloque Movimiento Evita-Libres del Sur, que preside Grosso.