Opositores venezolanos reclaman acuerdo entre sus líderes

"Yo voté, porque creo en el voto, y voté contra el Gobierno; pero creo que lo peor que puede hacer en este momento la oposición, después de las elecciones, es no ponerse de acuerdo, eso fue lo que mató estas elecciones, y eso es lo que no nos ha permitido salir de este Gobierno", dijo a esta agencia Freddy Jacob, periodista de 70 años.

El 20 de mayo, Maduro ganó la reelección con 67,8% de los votos, aunque la concurrencia a las urnas fue la más baja en décadas, con los principales partidos opositores fuera de los comicios y convocando a la abstención.

Jacob no puso en duda el resultado electoral y destacó que el chavismo (como se denomina en Venezuela a las fuerzas oficialistas) tiene aún con un gran punto a su favor, "la organización", a pesar del descontento social.

Abstención

De los más de 20 millones de venezolanos inscritos en el Registro Electoral, 54% no concurrieron a votar, el 20,9% lo hicieron a favor de Henri Falcón, 10,8% se pronunciaron por Javier Bertucci y 0,39% por Reinaldo Quijada.

© REUTERS / Carlos Jasso Constituyente: abstención en comicios venezolanos no es un triunfo opositor

Este resultado es una forma de la ciudadanía de comunicar su descontento, según el presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León.

"No solamente lo rechazaron (a Maduro) quienes se abstuvieron, también muchos de los que participaron alrededor de ese candidato que es Henri Falcón rechazaron la ejecución del evento, (pues) habían participado creyendo que era una opción de adecentar el proceso electoral", dijo León a Sputnik.

Sin embargo, entre los analistas, políticos y un sector de la población el debate gira en torno de la idea de que la abstención no puede adjudicarse por completo a la oposición.

"Es muy fácil decir que ellos ganaron porque la abstención fue de 54%, pero en Venezuela siempre ha habido una abstención de al menos 20 o 30%; si le quitamos a la oposición ese aproximado, está bien, hubo como un 30% que decidió no votar por creer que había falta de condiciones, pero no todos", señaló Miriam Fuentes, empleada pública de 34 años.

Más información: Experto electoral venezolano: abstención refleja rechazo a las elecciones

El constituyente oficialista Alberto Aranguibel estimó que solo 20% de la abstención podía atribuirse a la oposición.

"El porcentaje de la abstención que pudiera atribuirse ese sector que llamó a la abstención pudiera estar en un orden del 20%", dijo Aranguibel a Sputnik.

Frustración

Concluido el acto electoral, la crisis venezolana sigue igual, según los entrevistados por esta agencia en Caracas, que además dudan de que algo cambie a corto o mediano plazo.

"Yo no voté porque sabía cuál iba a ser el resultado, además no creo en la oposición, ni en los que se postularon, ni en los que llamaron a las elecciones", dijo Keleemen Vivas, de 29 años y comerciante.

La mujer añadió: "¿Cómo me siento?, frustrada, porque la oposición no tiene un plan para después, es como si no tuviera una dirección; tienen que unirse si quieren lograr algo", recomendó.

El estudiante José Briceño, de 19 años, ejerció el 20 de mayo por primera vez su derecho al voto y expresó su decepción por el resultado.

"Voté porque era la primera vez que podía hacerlo por mi edad, pero mi voto fue contra este Gobierno, y creo que fue igual votar o no hacerlo, a mí el resultado me decepcionó, creí que se podría cambiar, pero la oposición tampoco ayudó llamando a la gente a no votar", se quejó Briceño.

Temas relacionados: Maduro promete que convocará diálogo por la paz tras elecciones

Por su parte, Melissa Salazar de 45 años, ama de casa y delegada de mesa en los comicios, criticó el desempeño de la dirigencia opositora y la responsabilizó de los resultados.

"Yo decidí no votar, porque ninguno me convencía, para mí la oposición tiene culpa de esto; llaman a no votar, ¿y?, ahora tenemos otros seis años con Maduro, para mí eso es lo único que va a pasar, vamos a tener a Maduro por seis años más", apuntó.

En los comicios anticipados, Maduro fue reelecto para el período 2019-2025, por lo que comenzará su nuevo mandato el 10 de enero del año próximo.

Alejandro Díaz, de 48 años, dedicado al turismo, repudió los llamados de la oposición a no votar, y sostuvo que esa acción dejó a los adversarios de Maduro sin voz.

"La oposición al no participar perdió su derecho a opinar, ahora está debilitada, ¿por qué?, porque, como siempre, no tiene alternativas, no tiene un líder, porque están divididos, cosa que no ocurre en el chavismo", expuso.

¿Qué viene?

La no participación de un sector importante de la ciudadanía venezolana en estos comicios presidenciales es para Vicente León un símbolo claro.

© Sputnik / Sergey Mamontov Padrino López califica llamado a abstención de opositores venezolanos como antidemocrático

Sin embargo, cree, el problema es lo que entraña para el país la reelección de Maduro.

"La realidad es que, digamos al día siguiente, nombran al presidente y ejerce el poder, y la población puede celebrar el triunfo simbólico de su abstención, pero dentro de dos semanas lo más probable es que comience a sentirse frustrada porque eso no se transforma en una acción concreta que provoque presión de cambio", dijo León.

Para el presidente de Datanálisis el panorama venezolano es "oscuro y negativo", pues la presión y las sanciones internacionales contra el Gobierno y la ruptura de relaciones diplomáticas con varios países seguirán intensificándose y tendrán como efecto un deterioro aún mayor de la economía de este país caribeño.

"Además, vamos a ver un incremento severo de la represión, de la pérdida de derechos, y vamos a ver un incremento de la convulsión política", vaticinó.

Te puede interesar: Maduro presenta seis líneas de acción para mejorar la situación de Venezuela

© REUTERS / Jose Luis Gonzalez Diputados venezolanos dudan de que liberación de presos abra paso al diálogo

Aranguibel no ve el escenario de modo tan fatalista.

"No estamos al borde del despeñadero, como no colocan los titulares de esa prensa fatalista o los voceros de ultraderecha que quiere acabar con la Revolución Bolivariana, no es Venezuela la crisis en Latinoamérica, la crisis en Latinoamérica está determinada por el asalto de los neoliberalistas y corruptos", indicó.

En todo caso, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y unos 12 gobiernos de América Latina y el Caribe decidieron desconocer la reelección de Maduro y han advertido que estudian más sanciones.

Maduro, mientras, ya se juramentó como mandatario reelecto y presentó una hoja de ruta para mejorar la situación económica y política del país.

Entre las medidas que propuso está un diálogo con la oposición, la liberación de políticos detenidos, y una comisión de asesoría económica internacional.