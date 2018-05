Candidato mexicano López Obrador promete entregar a ONU caso de 43 desaparecidos

"Vamos a que se integre una Comisión de la Verdad y que intervenga la ONU para que se aclare todo lo relacionado con la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa", indicó en un acto celebrado en la ciudad de Iguala (sur).

Afirmó que no cree que si se conoce toda la verdad y se hace Justicia el Ejército se debilitará, como se dice, sino que será todo lo contrario.

El objetivo de esa medida es "que se conozca todo, no quiero ni deseo ni conviene a ustedes que cuando se hace referencia a Iguala se esté pensando en los desaparecidos, en el horror".

AMLO, como lo llaman sus seguidores, asumió ese compromiso ante padres y familiares y estudiantes, en un acto proselitista en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.

En esa ciudad, ubicada a 220 kilómetros de Ciudad de México, cinco autobuses ocupados para transportar a los estudiantes, que se dirigían a la capital a la conmemoración anual de la Masacre de Talatelolco de 1968, fueron atacados la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías de varios municipios, confabulados con narcotraficantes, en un caso aún sin resolver.

López Obrador la emprendió contra la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, que decidió desplegar al Ejército para combatir al crimen organizado, "con saldo de más de 230.000 homicidios".

"El régimen que ha llevado a cabo estas atrocidades es el régimen que nosotros estamos combatiendo desde hace muchos años, por eso yo los puedo ver a la cara (a los familiares), porque yo no he participado con los de la mafia del poder", dijo el candidato de 64 años.

Un padre de los alumnos que pidió el compromiso del candidato con las familias de las víctimas, dijo en el mitin que "esos 43 jóvenes que no hemos podido encontrar, no han tenido justicia, no hemos tenido el derecho a la verdad, somos familias que no hemos tenido justicia de un Gobierno mentiroso".

El 9 de mayo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos defendió su informe sobre "torturas y encubrimiento" en la investigación del caso, que ha sido tajantemente rechazado por el Gobierno de México.

El documento de marras, titulado "Doble Injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa", publicado el 15 de marzo de 2018, concluyó que hay "fuertes elementos de convicción para considerar que al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente".

Las autoridades federales calificaron el informe de "prematuro" y esgrimieron que su publicación fue "un incumplimiento de la letra y espíritu del acuerdo" de cooperación internacional.

Las elecciones presidenciales en México tendrán lugar el próximo 1 de julio.