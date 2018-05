Detenido Popeye, exsicario de Pablo Escobar que amenazó a candidato Gustavo Petro

“Capturado alias Popeye (…). Felicitaciones a la Fiscalía de Colombia, Fiscalía Crimen Organizado, Policía de Colombia y Policía de Medellín”, escribió en su cuenta de Twitter el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

​Por el momento la Fiscalía no se ha pronunciado acerca de la captura, registrada en videos y fotografías en las que se ve a Popeye cuando es detenido por agentes de la policía en la sede de la Dirección Contra el Crimen Organizado en Medellín.

© AFP 2018 / MAURICIO DUENAS Así es la batalla que un exsicario de Escobar lanzó contra un candidato a presidente colombiano

Popeye, según medios locales, se presentó de manera voluntaria ante las autoridades para responder a las denuncias que le interpuso el senador izquierdista Iván Cepeda, y fue detenido por concierto para delinquir y extorsión.

La denuncia de Cepeda fue porque el exjefe de los sicarios del otrora poderoso Cartel de Medellín amenazó en las redes sociales a los seguidores de Petro, quien aspira a la presidencia de Colombia en las elecciones.

“Malditos petristas (seguidores de Petro), denuncien mi Twitter. Los odio. Si no me puedo expresar, mi fusil hablará por mí. Cuando empiece el dolor y el llanto, no lloren que no habrá compasión. Amo Colombia, soy un guerrero santo”, escribió Popeye en los últimos días en su cuenta de Twitter.

El exsicario sostuvo en otros mensajes que estaba dispuesto a “combatir físicamente los colectivos” y que “a mí me matan de bala, no de miedo malditos”.

Además: Un sicario de Pablo Escobar promociona el turismo de un municipio español

© AFP 2018 / Schneyder Mendoza Los nuevos y viejos desafíos que esperan al futuro presidente de Colombia

Asimismo, publicó una serie de videos en esa red social en los que denigra e insulta al candidato de izquierda.

La detención de Popeye se dio por las denuncias de dos familias de Medellín que eran extorsionadas por un grupo criminal al cual estaría vinculado el exsicario, informó el diario El Tiempo.

Sin embargo, las autoridades también le imputarán cargos por las amenazas proferidas en las redes sociales.

Popeye, quien quedó en libertad en 2014 después de pagar 23 años de prisión por los crímenes cometidos cuando lideraba el grupo de sicarios de Escobar, estaba en la mira de la Fiscalía desde diciembre.

Los fiscales habían pedido que se le revocara la libertad luego de que apareció fotografiado en la fiesta de cumpleaños de un conocido narcotraficante.