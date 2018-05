"EEUU no puede decirle a China cómo tratar a Venezuela"

La exigencia de no prestar nuevos créditos a Venezuela que Washington realizó a Pekín es un tipo de presión directa que las autoridades estadounidenses ejercen sobre China en el marco de las negociaciones bilaterales sobre las tarifas arancelarias, opina Alexandr Jarlámenko, del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia.

Jarlámenko enfatizó que esta exigencia es como decirle a China: "no nos impidan asfixiar a Venezuela con su ayuda económica, sigan nuestro ejemplo e introduzcan sanciones". Según el politólogo, esta situación recuerda a los recientes intentos que EEUU emprendió para obligar a Pekín a imponer sanciones contra Corea del Norte.

"Washington organiza una cruzada contra Venezuela utilizando una estrategia parecida a la que emplearon hace un tiempo contra Cuba o la que aplican actualmente contra Irán. Dicha cruzada persigue el objetivo de limitar la influencia económica de China en el hemisferio occidental", aseveró el politólogo en una entrevista con Sputnik.

Actualmente, Venezuela mantiene estrechos lazos con Irán. Ambos son Estados clave de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). EEUU hace todo lo posible para implementar un bloqueo contra ellos y derrocar a sus autoridades, opina Jarlámenko.

"Sin Venezuela e Irán la OPEP se descontrolaría y se convertiría en el patio trasero de EEUU y Arabia Saudí", señaló el interlocutor de Sputnik.

Jarlámenko precisó que el país norteamericano no solo busca subordinar a los países de América Latina sino a la misma China. Además, quiere socavar su independencia y sus actividades realizadas en el ámbito económico y en el de la política exterior. El experto sostuvo que para conseguir esta meta Washington amenaza a Pekín con romper los lazos económicos entre ambos países.

Por su parte, el director del Centro de América Latina de la Universidad de Shanghai, Jiang Shixue, señaló que EEUU no tiene derecho de exigir a China que siga con su política aplicada contra Venezuela. Según el experto, Pekín no interfiere en los asuntos internos de otros países, ya que no quiere que interfiera en los suyos.

"EEUU mantiene su hegemonía y aplica una diplomacia coercitiva. Es un ejemplo clásico de la conducta de las autoridades estadounidenses: si Washington introduce sanciones contra Venezuela y busca obligar a otros países a hacer lo mismo. El resto del mundo está en contra de este enfoque", recalcó Jiang Shixue.

Además, destacó que el hecho de que Pekín preste ayuda financiera a Caracas puede explicarse por la necesidad de desarrollar las relaciones económicas y comerciales que hay entre ambos países.

El politólogo chino apuntó que Washington puede tratar algunos asuntos a su manera, pero no tienen por qué imponer a otros Estados sus ideas e igualarlas con las normas internacionales.

"EEUU no tiene derecho de exigir a otros países a que le obedezcan. Esta conducta es un tipo de neohegemonía. Resulta que todo lo que le gusta a Washington tiene que gustarle a otros Estados. Es un absurdo completo desde el punto de vista de la lógica del siglo XXI", resumió

Tras conocerse la exigencia que EEUU realizó a China de no prestar más ayuda financiera a Venezuela, el portavoz oficial del ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lu Kang, declaró que el país asiático está tratando de mantener buenas relaciones con otros países y nadie puede amonestarlo por eso. El diplomático chino también apuntó a que EEUU tendría que solucionar sus discrepancias con Venezuela por medio de negociaciones.