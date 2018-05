Cardenal indígena: nueva sede presidencial de Bolivia es "demasiado lujo"

"A pesar de que (el presidente Evo Morales) ha hecho algunas obras, con relación al Palacio me parece que es demasiado de lujo (…), hacer ese edifico solamente para ostentación no me parece bien", dijo el prelado, un octogenario religioso aymara.

Ticona dijo ser amigo del también indígena Morales, con quien colaboró hace décadas en marchas de protesta.

Pero aun reconociendo que algunas políticas del actual Gobierno han beneficiado a los más pobres, el cardenal no dudó en sumarse a las críticas desatadas por el edificio presidencial próximo a ser estrenado.

Ticona expresó desacuerdo —a título personal y no de la Iglesia, según aclaró— con las dimensiones y otras características de la nueva sede presidencial de 29 pisos, "habiendo en nuestra patria falta de hospitales, de educación y otros trabajos fundamentales".

El edificio, que de lejos parece un gigantesco obelisco enclavado en medio de edificios pequeños de las épocas colonial y republicana en el centro de La Paz, costó 240 millones de pesos bolivianos (35 millones de dólares).

Ticona, oriundo del distrito andino sureño de Potosí y quien según reportes de la Iglesia tuvo niñez e infancia muy pobres, fue lustrabotas y minero antes de pasar a la vida religiosa como sacerdote diocesano formado en Bolivia.

El nuevo cardenal auguró una mejora de las relaciones entre el Gobierno y la jerarquía católica, en base al diálogo y al respeto mutuo, confiando además en su amistad con Morales.

"Yo espero, de verdad quisiéramos un acercamiento, un diálogo sincero. Vivir así enojados, separados y atacándonos unos a otros, no es el camino", acotó.

Morales, quien acusó frecuentemente a los obispos católicos de ponerse al lado de la derecha, aplaudió la designación de Ticona en cuanto ésta fue hecha pública por el papa Francisco, el domingo.

"Estamos seguros que continuará con su vocación de religioso, luchador por los derechos de nuestro pueblo (…) lo conocí como gran servidor, no solamente de la fe religiosa, sino del pueblo olvidado en la pobreza", dijo el Presidente en su cuenta de la red social Twitter, prometiendo seguir "juntos trabajando" con Ticona.

​Bolivia es considerado un país mayoritariamente católico, pero desde la puesta en vigencia de la actual Constitución "plurinacional" en 2009 se ha declarado Estado laico, desapareciendo los privilegios de que antes gozaba el catolicismo como religión oficial.

Ticona recibirá los símbolos cardenalicios el 29 de junio, en Ciudad del Vaticano.

Bolivia no tenía cardenal desde 2015, cuando falleció el también arzobispo de Santa Cruz, Julio Terrazas.