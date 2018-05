Jefe de gabinete argentino niega que titular de Economía sea "superministro"

BUENOSA AIRES (Sputnik) — La designación del ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, como coordinador de 10 carteras de Estado no lo convierte en un superministro, dijo el jefe de gabinete, Marcos Peña.

La decisión que tomó el presidente argentino, Mauricio Macri, de darle a Dujovne la coordinación de los ministerios "no lo transforma en un superministro", afirmó el funcionario en una disertación en el foro Business Future of the Americas, organizado por la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina.

El ministro de Hacienda coordinará otras nueve carteras además de la suya.

"La nueva función de Dujovne responde a la necesidad de asegurar el crecimiento económico, reducir el déficit fiscal y lograr el equilibrio general que (la alianza gobernante) Cambiemos considera necesario", indicó.

En alusión a la reorganización del gabinete, Peña restó importancia a la crisis interna que ha desplazado a los vicejefes de gabinete que trabajan con él, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

"No creemos en derrotas a nivel interno, los vicejefes siguen estando a cargo de la coordinación del Gobierno", afirmó.

El Banco Central de la República Argentina, mientras tanto, se encargará de bajar la inflación por ser "el que tiene las herramientas necesarias", agregó.

Como ejes de Gobierno, Peña recordó que la actual gestión apuesta por conseguir "el equilibrio fiscal, la baja de la carga tributaria, lograr desterrar la inflación" y "romper con la vulnerabilidad que nos genera el déficit" para "llegar al tercer eje, que es organizarnos para generar empleo privado de calidad en todo el país".

Durante estos días, el Gobierno argentino busca apoyos a su negociación con el Fondo Monetario Internacional para obtener un crédito financiero stand-by (de contingencia) de alto acceso.