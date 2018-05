Canciller de Ecuador tomará licencia para promocionar su candidatura a la ONU

"No he hecho campaña, además de mi comparecencia (ante los representantes de los Estados el pasado 4 de mayo) y creo que es momento, por la seriedad que reviste este reto para el Ecuador, que me dedique ahora sí a la campaña y, por esa razón, le he solicitado al presidente (Lenín Moreno) una licencia para dedicarme personalmente", afirmó Espinosa en una entrevista con el medio local Telediario.

Posteriormente, la Cancillería informó que la jefa de la diplomacia ecuatoriana estará ausente entre el 24 de este mes y el 6 de junio, es decir, hasta un día después de la votación en la que se conocerá quién presidirá el 73 periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según la funcionaria, si bien Ecuador ha hecho campaña "a través de sus embajadores y sus representaciones en el exterior", ella no ha podido dedicarse "como habría tenido que hacerlo" por dar prioridad "a los temas de la frontera norte, a las necesidades que tenía el país, a los compromisos adquiridos que tenía, por ejemplo el viaje a Rusia y Bielorrusia", que tuvo lugar la semana pasada.

Es por eso que destacó la necesidad de trabajar en su candidatura a la presidencia de la Asamblea General de la ONU, ya que su par hondureña, Mary Elizabeth Flores, quien también disputa el cargo, "está recorriendo el mundo".

Espinosa dice que su homóloga "tiene razón" en visitar distintos países pues "lamentablemente, hay que decirlo, es una candidatura bastante débil frente a la experiencia y el récord internacional que tiene nuestro país".

Juicio político

Asimismo, la canciller desestimó las críticas hechas en el país por legisladores que señalan que más bien Espinosa se ha dedicado a promocionar su candidatura en lugar de trabajar por los asuntos internos.

Esa es una de las razones por las que sectores de la oposición nacional han comenzado un proceso de juicio político en su contra, argumentando, entre otras cosas, que la funcionaria priorizó su participación en las Naciones Unidas a su responsabilidad con el país.

Los legisladores aseguran que la canciller no respetó un aparente acuerdo que mantenía Quito con Honduras para que el país centroamericano sea el único candidato a presidir la Asamblea de las Naciones Unidas.

Sin embargo, la canciller niega que esto haya ocurrido y afirma que no se llegó a ningún acuerdo previo con el Gobierno hondureño.

"Se ha dicho que yo he viajado a hacer campaña, no lo he hecho, simplemente porque no ha habido el tiempo y las prioridades han sido distintas", afirmó.

En caso de que Espinosa sea elegida, será la primera ocasión en que una mujer sudamericana alcance este puesto y sería también la segunda ocasión en la que Ecuador llegue al cargo, que ejerció hace 45 años.

Hace 19 años que la presidencia de la Asamblea General de la ONU no está ocupada por un representante de la región.

La votación de los 193 países para la designación de la presidencia del organismo internacional será el próximo 5 de junio y el periodo de sesiones comenzará en septiembre.

La canciller ecuatoriana cuenta con estudios superiores en Geografía Ambiental, Lingüística Aplicada, estudios de la Amazonía, Antropología y Ciencias Políticas y se ha desempeñado en dos ocasiones como ministra de Relaciones Exteriores (en 2007 y desde el 2017 a la actualidad), además fue ministra coordinadora de Patrimonio (2009-2012) y titular de la cartera de Defensa Nacional (2012-2014).