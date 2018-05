Votantes destacan rapidez en proceso electoral de Venezuela

"Yo he votado en todas las elecciones y ese me parece más fácil, la votación es más rápida, la atención es buena, hemos aprendido a tratar a la gente para que hay mayor afluencia", señaló Celso José Burgos mecánico de 50 años, mientras hacía la fila para que con un móvil leyeran el código QR de su carnet de la patria, al este de Caracas.

Ese carnet es un documento utilizado por el Gobierno para saber quiénes requieren o se benefician de programas sociales, y a través del cual se otorgan bonos monetarios.

Sin embargo, otros resaltan la poca afluencia a los colegios.

"No hay mucha gente, no hay gente, antes esto siempre se llenaba, pero hoy (domingo), no hay participación de la gente, porque creen que va a ser trampa y eso no va a ser así, aquí no va haber trampa", dijo a Sputnik Jorge Efraín de 30 años, tras votar en el municipio del área metropolitana de Caracas, Chacao.

En un recorrido que realizó esta agencia por varios centros de votación del este y oeste de Caracas, los electores señalaron que la ausencia de filas podía deberse a la rapidez de la votación, debido a que en la capital solo se elige al presidente y no a los representantes de los consejos legislativos.

Sin embargo, para el docente jubilado José Marín de 75 años, con más 30 años votando en el mayor centro electoral de Venezuela, con más de 12.000 electores inscritos, la participación es "baja".

"La participación es baja, yo no lo puedo negar, yo llegué aquí antes de las cinco de la mañana (9:00 GMT), y aquí no había casi nada de gente, aunque ha ido viniendo de manera goteada", dijo a esta agencia a las 13:50 hora local (17:30 GMT).

Marín cree que se debe a que la oposición ha seguido un lineamiento de llamar a la abstención, y destacó que, tanto a los partidos de ese sector como a su militancia, se le dio la opción de que participara "y eso es democracia".

Por su parte, Marianela Pantoja, ama de casa de 34 años, indicó en el Colegio Gran Colombia de Caracas, otro de los centros electorales más grande del país, que la baja afluencia de votantes podría estar relacionada con la apatía.

"La participación esta floja, y creo que se debe a la apatía que tiene la gente porque ya no cree en el Gobierno, pero yo sí creo y tengo que ejercer mi derecho, y tengo que cumplir con mi derecho y bueno que sea lo que Dios quiera", expuso.

Esta agencia visitó más de 14 centros electorales entre la mañana y la tarde de este domingo, y en ninguno se observó la presencia de filas a las puertas de los centros electorales, de los más de 14.000 dispuestos por el Consejo Nacional Electoral.

La mayoría de las personas consultas manifestaron que el proceso de votación era sencillo y muy rápido.

En los predios de los centros electorales también se observaron los denominados puntos rojos, en los cuales las personas inscritas en el Partido Socialista Unido de Venezuela, muestran su carnet y quedan registradas por haber cumplido con el voto.

Además, de estas tiendas de toldos rojos, también se encontraban personas en los predios de los centros electorales con un móvil y una lista en la mano para registrar a los votantes que poseen carnet de la patria, estos puntos reciben el nombre de tricolor.

En colegios de El Valle, La Florida y Petare, esta agencia observó que estos puntos se encontraban dentro del perímetro del centro electoral.

La Ley de Procesos Electorales en Venezuela establece que este tipo de actividades se pueden realizar a 200 metros o más de los centros electorales.

Al respecto el candidato presidencial, Henri Falcón, hizo una denuncia ante los medios señalando que en muchos casos estos centros se encontraban a 15 metros de los centros de votación.

"Le decimos a la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral que tome carta en el asunto, urgentemente; en este mismo centro electoral, a menos de 15 metros hay un punto rojo; y ahí están escaneando el Carnet de la Patria ofreciendo recursos", precisó luego de ejercer su derecho al voto en el Gimnasio Los Horcones, en Barquisimeto, estado Lara (oeste).

El presidente y candidato a la reelección Nicolás Maduro, fue el primero votar y lo hizo en el colegio Miguel Antonio Caro de Caracas.

Posteriormente, también participaron Javier Bertucci, el expastor evangélico de Esperanza por el cambio (conservador), Falcón, y Reinaldo Quijada, todos llamaron a la población a participar masivamente.

En las elecciones del año 2013, en las que resultó ganador el expresidente Hugo Chávez (1954 – 2013) la participación electoral fue de 80,56% y el candidato ganador obtuvo 8.191.132 votos.

Mientras, en los comicios de 2015, en los que fue electo el presidente Nicolás Maduro, la participación electoral fue de 79,69%, y él obtuvo 7.587.579 votos.

Estas elecciones se realizan bajo una fuerte presión internacional, en vista de que la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y otros países de la región han advertido que desconocerán su resultado por considerar que se trata de una farsa.