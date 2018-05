Autoridad económica rusa: tratado de libre comercio con Chile sería "un sueño dorado"

"La firma de un futuro tratado de libre comercio entre Chile y Rusia para mí es un sueño dorado, algo que podría cambiar sustancialmente nuestro intercambio comercial", afirmó.

© Sputnik / Francisco Bravo Empresarios polo innovador ruso Skólkovo exponen sus productos en Chile

El 17 de mayo se realizó un foro de negocios donde un grupo de empresarios chilenos recibió en Santiago a los representantes de la Fundación Skólkovo, un centro de innovación de compañías de Rusia.

Mashkova participó de esta reunión y afirmó a esta agencia que "todos los intercambios comerciales se verían beneficiados" si Chile y Rusia firmaran un acuerdo comercial.

"Los productos rusos y chilenos no compiten entre sí ya que tenemos contraestación y los productos agropecuarios no se topan: cuando hay fresas en Chile, no las hay en Moscú", indicó la directora.

Te puede interesar: Lavrov destaca "calurosas" relaciones entre Rusia y Chile



Añadió que con un tratado de esas características, Rusia podría utilizar a Chile como una "plataforma" para comerciar productos con los demás países de América.

"Chile es estable, con un sistema legislativo muy transparente, a diferencia de otros países como Brasil donde el sistema es muy complicado; Chile tiene baja corrupción y un nivel tecnológico interesante", dijo.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Rusia y Chile desarrollarán la cooperación en la esfera del uso pacífico del átomo

Mashkova afirmó que la relación comercial actual de Chile y Rusia es "vergonzosa" debido al bajo intercambio y culpó de esto a la "poca información".

"Es fácil culpar a la distancia por el bajo nivel de colaboración y comercio entre ambos países, pero la verdad es que no solo es por eso", afirmó.

La directora rusa considera que la real causa es la "falta de información recíproca, los rusos no saben de las posibilidades de Chile ni los chilenos de Rusia, falta información sobre el estado cultural, político, científico y económico de los dos países y tenemos que romper esas barreras".

La directora valoró las instancias de acercamiento como la reunión entre la Fundación Skólkovo y los empresarios chilenos.

Además: Responsable de Latinoamérica de Cancillería rusa satisfecho con las relaciones con Chile

La Fundación Skólkovo es una iniciativa del Gobierno Federal de Rusia para fomentar el desarrollo empresarial y la investigación, principalmente en las áreas de eficiencia energética, informática, biomedicina y tecnologías nucleares, industriales y espaciales; se le conoce también como el Silicon Valley ruso.

El intercambio comercial entre Chile y Rusia en 2017 fue de 790 millones de dólares, de los cuales 722 fueron exportaciones chilenas y 68 rusas.