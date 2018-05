Diputado de Perú considera "inviables" pruebas para expulsar a Kenji Fujimori del Congreso

"(Las pruebas) no son contundentes porque son ambiguas, no son certificadas porque han sido cuestionadas por el propio fiscal y no son viables porque no constituyen fundamento para una infracción constitucional", declaró Sheput al diario local El Comercio.

© AP Photo / Karel Navarro Parlamentaria peruana demanda a congresista Kenji Fujimori por vincularla con Odebrecht

Las pruebas a las que alude Sheput son los videos presentados por el congresista del opositor Fuerza Popular (derecha), Moisés Mamani, quien grabó a Fujimori y a otros dos parlamentarios tratando, supuestamente, de comprar votos para salvar de la destitución al expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Los videos, grabados de manera oculta, fueron analizados por la fiscalía, para la cual los materiales presentan "desfases entre audio y video", no corresponden a las fechas en las que se supone fueron grabados y no provienen del dispositivo en el que dijo Mamani fueron registrados.

Por estos videos, Kenji Fujimori afronta un proceso de expulsión por haber supuestamente incurrido en delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Kuczynski iba a enfrentar un pedido de destitución el 22 de marzo ante el Congreso por cargos de corrupción.

Además: Kenji Fujimori testifica contra su hermana Keiko por corrupción

Luego de la publicación de los videos el 20 de marzo, Kuczynski renunció a la presidencia el 21, siendo sucedido por el vicepresidente Martín Vizcarra, quien asumió el mando el 23 de ese mes.