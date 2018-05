Familiares esperan información de detenidos en el Sebin

"Yo llegue a las 12.15 (16.00 GMT) cuando me informaron que había un motín, y de aquí no me voy a mover hasta saber que mi hijo está bien", dijo a esta agencia Jessibell Brito, madre de Gregorio Brito, a las 20.20 hora local (00.20 GMT).

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Fiscalía venezolana atiende demandas de detenidos que protestan en el Sebin

Brito fue la única que accedió dar a conocer su nombre, los demás expresaron su temor por las represalias que puedan tomar los uniformados contra sus familiares.

Sin embargo, denunciaron que el motín tuvo lugar, no solo por la situación de los políticos que allí están detenidos, sino también por el "retraso procesal" que afecta a los privados de libertad por delitos comunes.

La revuelta dentro de los calabozos del servicio de inteligencia inició el miércoles pasadas las 10.00 hora de Caracas (14.00 GMT), luego de que el detenido Gregory Sanabria, aprehendido durante las protestas contra el Gobierno en 2014, fuese golpeado por los denominados "presos comunes".

Posteriormente, los privados de libertad comenzaron a protestar juntos para exigir liberación de los detenidos con boleta de excarcelación, así como traslados, chequeos médicos, acceso a la defensa, y presencia del fiscal general, Tarek William Saab, de acuerdo a lo informado a la prensa por el comisionado Fred Mavares.

Mavares, quien tiene boleta de excarcelación desde inicio de 2016, al igual que los otros 13 policías detenidos junto con él por el asesinato de un periodista del canal estatal Venezolana de Televisión, realizó una llamada telefónica a los medios.

En ese contacto con la prensa, el privado de libertad informó que no hay funcionarios del Sebin como rehenes y que se trata de una toma pacífica, para exigir el respeto de sus derechos humanos.

Además, confirmó que se había ingresado a la prisión un representante del Ministerio Público, tal como indicó más temprano Saab en su cuenta Twitter.

De acuerdo a la información dada a conocer por los familiares en el Sebin hay 265 detenidos, de los que 54 son por motivos políticos, cuatro son menores de edad y 30 mujeres.