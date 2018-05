Gobierno de Colombia reconoce que no alcanzará la meta de sustitución de cultivos de coca

BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia reconoció que no alcanzará la meta de sustituir 50.000 hectáreas de plantas de coca antes de que termine el mes de mayo, informa la prensa local.

"Es muy probable que no lleguemos a la meta de las 50.000 hectáreas y no es una línea de muerte, pero no por ello lo que se ha logrado deja de ser menos importante teniendo en cuenta las implicaciones", dijo el director del Programa de Sustitución Voluntaria, Eduardo Díaz Uribe, en la emisora local RCN Radio.

© REUTERS / Jaime Saldarriaga Plan de sustitución de cultivos de coca en Colombia, amenazado por "rezagos" del Gobierno

De acuerdo con el funcionario, sólo en el mes de junio se llegaría al 70 u 80% de la meta, es decir, unas 40.000 hectáreas sustituidas de manera voluntaria por los campesinos.

En diciembre de 2017 el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó que su Gobierno tenía previsto cumplir antes de mayo la meta de 50.000 hectáreas de coca sustituidas y que incluso para esta fecha se habrían alcanzado a sustituir entre 60.000 y 65.000 hectáreas.

Sin embargo, el 15 de mayo la Fundación colombiana Ideas para la Paz advirtió que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) que adelanta el Gobierno enfrenta "rezagos" que amenazan el cumplimiento de sus metas.

"A tres meses de que termine el mandato del presidente Juan Manuel Santos, el PNIS enfrenta importantes rezagos que comprometen la sostenibilidad del proceso de sustitución", señaló la Fundación en un informe.

De acuerdo con el reporte, la posibilidad de llegar a la meta trazada "se ve muy lejana" debido a los "pocos avances" en la generación de condiciones para el tránsito a la economía legal de las familias que derivan su sustento de los cultivos ilícitos.