Presidente de Nicaragua: "En nuestro país ha explotado una violencia irracional y diabólica"

"Un maestro murió en la madrugada, o sea dos muertos ayer [el 15 de mayo], un herido grave, una niña de un año víctima de esa violencia irracional que ha explotado en nuestro país, violencia diabólica que ha explotado en nuestro país, cuatro hermanos de la policía nacional que tienen familia, que tienen hijos, que tienen esposa, madre, resultaron gravemente heridos de estos ataques que se lanzaron anoche", afirmó el jefe de Estado al inaugurar un diálogo nacional mediado por la Iglesia Católica.

Ortega dijo que se necesita desescalar la violencia que estalló en este país el 19 de abril.

"Tenemos la obligación de no responder la violencia con más violencia", dijo Ortega en el encuentro dirigido por los obispos de la Conferencia Episcopal y en el que estaban presentes delegados del movimiento estudiantil 19 de abril, que inició las protestas, de organizaciones no gubernamentales, grupos campesinos y otros actores de la sociedad civil.

Ortega agregó que dio la orden a la Policía de no reprimir manifestaciones.

"La policía tiene órdenes de no disparar, y la prueba es que cuando se atacó el cuartel de Masaya (oeste), donde estaba la policía protegiéndose, la policía no disparó y resistió horas y horas", dijo Ortega.

"La orden ya fue dada.. por eso sufrieron ataques… hay testigos de que la policía está acuartelada", añadió, asegurando que en la noche salen grupos paramilitares a destrozar la ciudad y negocios.

La exigencia a Ortega para que retire a la Policía fue contundente por parte de los grupos de la sociedad civil, estudiantes y la Iglesia Católica.

"Usted tiene que decir que está dando la orden, que cese la represión… usted como jefe de la Policía… debe asegurar la integridad física de los estudiantes", reclamó uno de los representantes del Movimiento Estudiantil 19 de Abril presente en la instancia de diálogo.

El presidente también declaró que su Gobierno no mantiene presos políticos ni desaparecidos.

"Que me pasen ya la lista de cuántos desaparecidos y cuántos presos políticos hay en Nicaragua, que nos pasen la lista, que no utilicen la mentira, que la pasen a los señores obispos y vamos a demostrarles que no hay un solo desaparecido ni un solo preso, todos han sido liberados", dijo Ortega en la sesión inaugural del diálogo nacional transmitida en la página de Facebook del Canal Católico.

"No hay desaparecidos porque están muertos", gritaron algunos de los presentes mientras el mandatario continuaba haciendo uso de la palabra.

Ortega sostuvo que, con el fin de aclarar la situación, invitó a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las protestas que comenzaron luego de que Ortega ordenara por decreto una resistida reforma del sistema de pensiones se intensificaron en las últimas semanas y ya han muerto al menos 52 personas en disturbios, choques y represión policial.

A la sesión inaugural del diálogo nacional, transmitida por la página de Facebook del Canal Católico, asisten representantes del Gobierno, del Movimiento Estudiantil 19 de Abril que inició las protestas, de organizaciones no gubernamentales, grupos campesinos y otros actores de la sociedad civil.