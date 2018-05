Maduro tilda de "imbécil" a presidente colombiano por decir que desconocerá elecciones

"Por ahí salió el imbécil de Santos diciendo que él no reconoce los resultados de las elecciones, es una falta de respeto a ustedes, porque no tiene que ver que reconozca o no a Maduro, ellos ya saben que a Maduro no le gana nadie en estas elecciones del domingo 20 de mayo", expresó el mandatario en un acto de campaña en el estado Táchira (oeste), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

© REUTERS / Bernadett Szabo Presidente de Colombia asegura que en Venezuela habrá "cambio de régimen"

El presidente de Colombia dijo el lunes en el Foro Europa, en Madrid, que no reconocerá el resultado de las elecciones del 20 de mayo, por considerar que los comicios no son democráticos ni limpios.

Mientras, el Grupo de Lima también acordó el lunes hacer "un último llamado" al Gobierno de Venezuela a suspender las elecciones convocadas para este domingo.

La legitimidad de los comicios venezolanos ha sido cuestionada por la comunidad internacional, mientras que el Gobierno asegura que el país cuenta con un sistema electoral "transparente y confiable".

Lea más: Constituyente venezolano: en Colombia se prepara agresión militar contra elecciones en Venezuela

Maduro es candidato a la reelección para el período 2019-2025.

Los otros candidatos presidenciales son los opositores Henri Falcón, dirigente del partido Avanzada Progresista; el pastor evangélico Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio (conservador) y Reinaldo Quijada, de Unidad de Política Popular 89 (izquierda).