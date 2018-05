Guatemala espera respuesta oficial de Venezuela y Suecia por retiro de embajadores

"No, todavía no se ha tenido una respuesta (oficial) de esos países a la solicitud de Guatemala", indicó una fuente de la Secretaría de Estado.

El Ministerio dará "mucha más información de lo que dio la canciller (Sandra Jovel) ayer (jueves) porque como es un tema diplomático no se pueden dar muchos detalles", añadió.

La ministra de Exteriores de Suecia, Margot Wallström, se mostró decepcionada este viernes por la petición de Guatemala de que retire a su embajador, Anders Kompass, un destacado diplomático con una extensa trayectoria en las Naciones Unidas y como embajador también en otros países de América Central y América Latina.

Estocolmo prevé solicitar explicaciones a Guatemala y de momento está elaborando su postura ante lo sucedido, añadió Wallström.

Las razones esgrimidas por Guatemala para pedir el retiro de Kompass y de la embajadora de Venezuela, Elena Alicia Salcedo, obedecen a que "en el desempeño de sus funciones han asumido actitudes que derivan en injerencia en asuntos internos del Estado y no acorde a la política exterior del país", dijo un comunicado emitido por la cancillería.

La ministra Jovel agregó que el pedido no incluye la declaración de "persona no grata", ya que existen "excelentes" relaciones con ambos países.

Jovel argumentó que Kompass es "llamó corrupta a toda la sociedad guatemalteca, en su momento nosotros no lo toleramos porque no es así, ese tipo de comentarios no son propios de un embajador".

La semana pasada, Kompass entregó en representación de su Gobierno una contribución de nueve millones de dólares para sostener el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Te puede interesar: Guatemala vota por llevar el contencioso con Belice a una corte internacional

En el acto, Kompass indicó que "los cambios institucionales deben ser de una naturaleza tan integral que no solo cambian la percepción de un individuo de cómo jugar las reglas del juego en una sociedad corrupta, sino también, y quizá principalmente, hay que crear la percepción de que otros en su situación también están dispuestos a cambiar su comportamiento; esto en otras palabras exige una medicina fuerte, y creo que en Guatemala esta medicina se llama CICIG".

© REUTERS / Ammar Awad "Ambiciones y narcotráfico": por qué Guatemala sigue los pasos de EEUU

Kompass fue citado a la cancillería al día siguiente.

La Cicig, un organismo independiente creado por la ONU y el Estado guatemalteco para apuntalar la impartición de justicia, ha contribuido a investigaciones que condujeron a procesamientos y condenas de altos cargos en Guatemala.

El propio presidente Jimmy Morales está investigado por financiación ilícita de su partido en un caso iniciado por la Cicig y la fiscalía general.

La semana pasada, el senador del gobernante Partido Republicano de EEUU, Marco Rubio, anunció que iba a congelar un desembolso de seis millones de dólares de su Gobierno para las actividades de la Cicig correspondientes al año pasado.

Te puede interesar: Guatemala en vilo por corrupción y aislamiento internacional

Fue entonces cuando Suecia decidió realizar su aporte.

© Sputnik / Kristina Afanasieva La bandera de Guatemala ya ondea en Jerusalén

La canciller Jovel dijo el jueves que la expulsión de Kompass, al que se dio 30 días para abandonar el país, "no tiene nada que ver con la Cicig".

Jovel añadió que la embajadora de Venezuela "también ha cometido algunos tipos de injerencias, los cuales también se han comunicado a la cancillería en su momento", aunque no especificó cuáles eran.

El año pasado, el presidente Morales declaró persona no grata al comisionado de la Cicig, Iván Velázquez, e intentó sin éxito expulsarlo del país.