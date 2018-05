Presidente de Perú niega conspiración de su primer ministro para destituir a Kuczynski

"Conspirador es quien hace algo por lo bajo. César Villanueva ha sido abierto. Él dijo que lo iba a hacer (apoyar la destitución de Kuczynski). Dijo creer que la etapa de del presidente PPK había concluido y que debe haber un cambio. Fue abierto en cómo deben hacerse las cosas y lo dijo en público", sostuvo Vizcarra en conversación con el canal de televisión ATV.

Villanueva, congresista por el opositor Alianza para el Progreso (centroderecha), fue uno de los que impulsó más activamente los dos pedidos de destitución que le interpuso el Parlamento a Kuczynski durante su mandato, bajo cargos de corrupción.

Vizcarra negó asimismo que haya participado en conversación alguna con Villanueva previo a la renuncia de Kuczynski a la presidencia, y aseguró que le propuso ocupar la presidencia del Consejo de Ministros a pesar de las resistencias iniciales de este.

"Cuando lo convoco (a Villanueva), me dice que no aceptaba (la presidencia del Consejo de Ministros) porque su apoyo a la vacancia (destitución) de PPK era por convicción, no por interés. Pero le dije: 'Piénsalo. Queremos cambiar el Perú. Ayúdame' (…) Antes no habíamos conversado sobre la posibilidad de ser gobierno porque estaba fuera de mi análisis", expresó Vizcarra.

Discrepancias con vicepresidenta

El mandatario aclaró también que no participó en "absolutamente nada" relacionado con la destitución de Kuczynski, y que Mercedes Aráoz, entonces presidenta del Consejo de Ministros y actual vicepresidenta, buscó convencerlo de renunciar a la vicepresidencia que ejercía Vizcarra si es que Kuczynski finalmente salía del cargo.

"Claro que sí, (me dijo Aráoz) que renuncie. En este punto sí había discrepancias", afirmó el presidente.

Aráoz, antes de que Kuczynski saliera de la presidencia de Perú, dijo en repetidas ocasiones que renunciaría al Ejecutivo si se daba la destitución.

Esta decisión finalmente no la tomó aduciendo que ella lo hubiera hecho en el escenario de una destitución (que nunca se dio) y no al de una renuncia por iniciativa de Kuczynski (que fue lo que ocurrió).

Vizcarra, quien se desempeñó en 2016 como ministro de Transportes y Comunicaciones de Kuczynski, afirmó que tras su renuncia a ese cargo por un problema en la construcción de un aeropuerto en la ciudad de Cusco (sur), se planteó la posibilidad de volver a Moquegua (región al sur, de donde es nativo) o de aceptar el cargo de ser embajador en Canadá.

Vizcarra confesó que aceptó el cargo de embajador a sabiendas que eso equivalía a estar "en una congeladora", y que durante su permanencia en ese cargo se mantuvo alejado de la política y de los dos pedidos de destitución que se le iniciaron a Kuczysnki en el Congreso.

La primera de las instancias de destitución se dio en diciembre de 2017 y no prosperó.

La segunda estaba prevista para el 22 de marzo, pero la difusión de unos videos donde aliados de Kuzcynski buscaban presuntamente comprar el voto de varios congresistas, generaron un escándalo que motivaron la renuncia del mandatario el día previo a su comparecencia en el Congreso.

Vizcarra, según sucesión constitucional, pasó de la vicepresidencia a la presidencia de Perú el 23 de marzo.