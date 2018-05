Menos ecuatorianos califican positivamente gestión de Moreno

"Si acumulamos las categorías positivas, el resultado es que 47% califica positivamente la gestión del presidente Moreno en el último mes, respecto al mes pasado hubo (marzo) un descenso porque en ese entonces era 53% el que aprobaba la gestión", dijo Recalde.

Añadió que "esta curva descendente" se viene registrando "desde febrero de este año y se mantiene hasta abril".

Según sus datos, 3% considera que la gestión de Moreno es muy buena, 44% la califica de buena, mientras que 43% cree que es mala y 10% muy mala.

Asimismo, entre quienes aprueban la gestión del jefe de Estado, 38% lo hace "porque combate a la corrupción", 8% "por la ayuda a los discapacitados" y 7% "por la entrega de viviendas".

Recalde indicó que de esas cifras se desprende que la popularidad del mandatario "está concentrada en esta promesa del Gobierno que es con la que arrancó: combatir a la corrupción".

Por otro lado están quienes califican negativamente la gestión de Moreno; de ellos 37% lo hace porque asegura "que no se ven obras", 14% porque "no cumple lo que prometió en campaña y 13% porque "no hay generación de empleo".

La encuesta se realizó a finales de abril a 918 personas, con un margen de error de +/-3,3% en las ciudades de Guayaquil (centro-oeste), Quito y Cuenca (centro-sur).

La firma Cedatos también presentó recientemente los resultados de una investigación que se realizó a comienzos de mayo.

Los resultados de esa encuesta muestran que 43,5% de la población aprueba el trabajo del presidente, aunque es superado por la gestión que realiza el Consejo de Participación Ciudadana transitorio que alcanza 60,1%.

Además, 43,1% de los consultados aseguró que cree en la palabra del jefe de Estado y 45,4% aprueba la actitud y forma de ser de Moreno.

Esta indagación se aplicó en cuatro ciudades, con selección probabilística de personas de 16 años en adelante y tienen un nivel de confianza de 95%.