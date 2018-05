Paraguay está mejorando los controles ante ingreso irregular de carne desde Brasil

"En este momento la prioridad es esclarecer bien la situación, ver dónde fueron permeables nuestros canales de control (…) Estamos investigando y llegando hasta los responsables", dijo el funcionario a esta agencia.

La semana pasada fueron detectados seis camiones que provenían desde Brasil con destino al frigorífico exportador Concepción S.A sin la documentación pertinente al certificado sanitario del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Esto generó que la carne paraguaya perdiera confianza en distintos mercados extranjeros, entre ellos el ruso.

El vicedirector del Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia (Rosseljoznadzor), Konstantín Savenkov, llamó a la representación paraguaya en Moscú para solicitar información ante la sospecha que los proveedores de Paraguay reexportan la carne de res que llega desde Brasil.

El organismo sospecha que la empresa 38 del Frigorífico Concepción S. A. podría estar utilizando la misma estrategia, por lo que impuso restricciones temporales a las importaciones de su producción que serán levantadas una vez recibidos los resultados de las investigaciones que realicen las autoridades paraguayas.

Más aquí: El 'agroterrorismo', ¿una amenaza para Brasil?

Medina, por su parte, comentó que desde que se detectaron las irregularidades el frigorífico fue clausurado y se mantendrá su inhabilitación hasta esclarecer los acontecimientos, ya que no estaba autorizado a importar carne.

"De todas maneras el frigorífico Concepción está actualmente inhabilitado, porque de acuerdo a nuestra legislación y reglamentación vigente ningún frigorífico de exportación puede recibir carne de importación; se puede importar carne pero solo para consumo local", explicó el ministro.

Contacto con Rusia

Medina no tiene pensado viajar a Rusia ni emitir informes hasta no tener los resultados de la investigación que se está llevando a cabo, ya que en el Ministerio todavía no tienen "evidencia concreta de que haya existido triangulación".

© REUTERS / Pablo Sanhueza Carne envenenada en México: comer sin saber que te estás intoxicando

"Lo más importante aquí es que nosotros demos muestras de nuestra seriedad como país, como Gobierno; una vez que nosotros hayamos controlado nuestra situación interna, hayamos diagnosticado y tomado las medidas de castigo que corresponden, ahí haríamos ese viaje y tendríamos contacto con las autoridades rusas", dijo el ministro.

Para el secretario de Estado "no es prudente" establecer un contacto hasta no tener las respuestas claras, ya que "es lo primero" que se les preguntará.

Además: La Unión Europea prohíbe importar carne de pollo de 20 frigoríficos brasileños

Sin embargo, el Rosseljoznadzor advirtió que si no obtiene información necesaria, realizará su propia inspección a los proveedores paraguayos para identificar si sus exportaciones a Rusia corresponden a su capacidad.

El ministro paraguayo aclaró que se habla "de un solo caso puntual" y que de comprobarse la irregularidad en el control sanitario para el ingreso, como la posible triangulación, las sanciones podrían ir desde una multa de 20.000 dólares a otra correspondiente a dos veces el valor de la importación.

Por otra parte, el Ministerio de Industria y Comercio "también está investigando" y "también podría aplicar una multa", aseguró Medina.

Digitalizar el sistema

Este problema que enfrenta Paraguay también es "una oportunidad" para identificar los obstáculos en los controles, continuó el jerarca.

Tema relacionado: Cómo afecta a Rusia el escándalo por carne adulterada en Brasil

Por este motivo, el Ministerio encontró la falla en el proceso manual de la documentación y comenzará a implementar la digitalización de todo el proceso de control sanitario.

"El documento sanitario era generado de manera manual y eso se prestaba a este tipo de situaciones; a partir de ahora toda la documentación, todas las autorizaciones que va a emitir el servicio van a ser digitales; de esa manera vamos a evitar la ineficiencia por un lado y que sucedan este tipo de situaciones", apuntó Medina.

Rusia es uno de los principales compradores de carne vacuna del país sudamericano; cifras oficiales indican que adquirió 60.000 toneladas de carne en 2017, lo que representa una cuarta parte de la producción paraguaya.