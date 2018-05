Líder de FARC pide a exguerrilleros mantenerse unidos para evitar ser asesinados

"La disciplina fue siempre necesaria para la conservación de la vida en la guerra y no sé por qué algunos piensan que en las condiciones de la reincorporación no necesitan de ella (…), nuestra fuerza reside en el accionar colectivo, no podemos olvidarlo", escribió Timochenko en una carta publicada en Twitter.

​El líder de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC, surgida tras la desmovilización de la guerrilla) publicó la misiva después de que el lunes fuera asesinado uno de los integrantes del partido, Juan Vicente Carvajal, conocido como Misael.

Aunque Timochenko condenó el hecho, les recordó a los exguerrilleros los peligros a los que se enfrentan si deciden reincorporarse a la vida civil de forma individual, tal como decidió hacerlo Misael.

"Adquirió una tierra por ahí cerca y se dedicó a trabajarla de manera personal y con algunos ahorros abrió un negocio de discoteca (…), actividades honradas que podrían solucionarle su problema individual, pero que sin duda lo colocaban en una situación de alto riesgo", escribió el exguerrillero.

Misael fue asesinado a cuatro kilómetros del Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación (ETCR) Martín Villa, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, y su muerte se suma a la de otros 18 integrantes de FARC que han sido asesinados tras la firma del Acuerdo Final de Paz, el 24 de noviembre de 2016, según ese grupo político.

Timochenko agregó que, justamente, Misael participó en los conflictos en Arauca, donde donde ahora tienen presencia diferentes grupos armados.

"Sabía, además, de la presencia de elementos paramilitares y de la llamada disidencia (de las FARC) en la región, cuyas amenazas son públicas contra exintegrantes de las FARC", señaló.

"Quisiera que valoráramos esa conducta con el objeto de reflexionar hasta qué punto la actitud de algunos camaradas, frente a la reincorporación, termina por facilitarle las cosas a nuestro enemigo de clase", finalizó el exguerrillero.

El martes, más temprano, la Fiscalía General de Colombia indicó que ha resuelto el 40,90% de los asesinatos cometidos contra integrantes de FARC en lo que va de 2018, los cuales cifró en un total de 22.