Rusia expone en Uruguay fotografías del Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria

MONTEVIDEO (Sputnik) — La embajada de Rusia en Uruguay inauguró una muestra fotográfica sobre la victoria en la Gran Guerra Patria contra la Alemania nazi (1941-1945), para mostrar que la Unión Soviética no tuvo intenciones de desatar una conflagración contra otro pueblo, dijo el consejero político de la representación rusa, Víktor Popóvich.

"Es importante mostrar que la guerra es mala y que Rusia nunca tuvo intenciones de invadir para desatar la guerra contra otro pueblo, y por eso tratamos de hacer estas exposiciones en cada país, pienso que es un buen ejemplo de nuestra intención de mantener la paz en el mundo", dijo Popóvich en la Facultad de Humanidades, donde se despliega la muestra que permanecerá abierta al público durante dos semanas.

© Sputnik / Maria Eugenia Lima Exposición de fotos en Montevideo por la victoria en la Gran Guerra Patria de Rusia

Las 40 imágenes en blanco y negro incluyen la icónica escena del soldado rojo izando la bandera de la Unión Soviética en el edificio del Reichstag (parlamento alemán), así como fotografías que ilustran momentos clave de ese conflicto, como las batallas de Moscú y de Stalingrado.

© Sputnik / P. Bernshtein Estos son los países latinoamericanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial

Popóvich informó que la embajada está dispuesta a trasladar la muestra a otras escuelas y facultades que se interesen por ella.

En la madrugada del 22 de junio de 1941 la Alemania nazi invadió el territorio soviético rompiendo el pacto de no agresión firmado dos años antes.

El avance alemán fue implacable y llegó muy cerca de Moscú.

Sin embargo, la guerra terminó el 9 de mayo de 1945 con la caída de Berlín a manos del Ejército Rojo.

Lea también: Ensayo general del Desfile de la Victoria en Moscú (vídeo)

© Sputnik / Maria Eugenia Lima Exposición de fotos en Montevideo por la victoria en la Gran Guerra Patria de Rusia

"Fue una guerra que significó mucho para nuestro pueblo porque si no hubiésemos podido resistir no existiríamos y por eso recordamos este evento y tratamos de que otras generaciones, jóvenes sobre todo, sepan lo que ocurrió en el pasado, ya que los que no lo hacen están condenados a repetirlo", añadió Popóvich.

El diplomático comentó que "27 millones de personas entregaron su vida por la libertad de nuestra patria; por eso este día es muy recordatorio para nosotros, cada familia en nuestro país tiene recuerdos de esta guerra o heridos o torturados en los campos de concentración".

Su madre y su padre participaron de la guerra y el último resultó herido, dijo Popóvich.

El agregado militar de Rusia en Uruguay, Ígor Petujov, dijo a esta agencia que el triunfo hay que atribuirlo principalmente al pueblo que salió a luchar.

© Sputnik / Maria Eugenia Lima Exposición de fotos en Montevideo por la victoria en la Gran Guerra Patria de Rusia

"Los rusos siempre están luchando por su patria hasta el fin", añadió.

En relación a las armas que empleó la Unión Soviética, Petujov indicó que en el "primer período de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) tuvimos algunos problemas con el armamento porque Alemania tenía unas Fuerzas Armadas preparadas especialmente para la guerra no defensiva, sino de ataque".

Pero la inversión de recursos económicos y humanos le permitió a la Unión Soviética fabricar todo tipo de armamentos en un par de años, afirmó.

El arma soviética más emblemática de ese conflicto fue, además del pueblo, el lanzacohetes Katiusha, comentó.

Las fotografías fueron tomadas por reporteros de guerra y hacen parte del acervo del Archivo del Museo de Historia de Rusia.