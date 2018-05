Constituyente venezolano cree incoherente pedir anular comicios como prueba de democracia

"Esta declaración del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, no es sino una destemplanza más del imperio norteamericano, que está pidiendo cosas como que se profundice la democracia anulando elecciones", destacó el asambleísta en declaraciones ofrecidas a esta agencia.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Aspirante presidencial venezolano Luis Ratti declina a favor de Henri Falcón

Aranguibel recordó que la democracia es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes, y cuestionó que cuando es conveniente, EEUU manipula su concepto.

En tal sentido, reiteró la insensatez de ese llamado al que se han unido países de América Latina y de Europa.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llamó el lunes 7, al presidente de Venezuela a suspender las elecciones presidenciales.

"Llamamos a (el presidente Nicolás) Maduro que suspenda esa estafa de elecciones, y que organice elecciones reales", dijo Pence durante su intervención en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, al cual se le impidió el acceso a la delegación venezolana.

Pence además llamó a los estados miembros de la Organización de Estados Americanos a emitir sanciones financieras contra Venezuela y a restringir los visados a altos funcionarios de su Gobierno.

© REUTERS / Miraflores Palace Maduro promete que convocará diálogo por la paz tras elecciones

"Debemos tomar acciones concretas, como sanciones financieras, prohibir el ingreso de funcionarios y actuar a través del sistema financiero para responsabilizar (al presidente venezolano Nicolás) Maduro", dijo el vicepresidente de EEUU.

"¿Qué demuestra Estados Unidos con ese llamado?", añadió el asambleísta, que considera que la intención es demostrar el "carácter despótico" de una nación que "siempre se ha considerado superior".

"Es una demostración más del carácter despótico de EEUU para tratar de doblegar las soberanías de las naciones, mediante acciones criminales que no tienen asidero de ninguna manera en el derecho internacional para tratar de doblegar la soberanía de las naciones y someterlas a sus designios", expuso.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Presidente boliviano aplaude "exitoso simulacro electoral" en Venezuela

Para Arangiubel, Washington siempre ha buscado sacar al presidente Nicolás Maduro del poder, como antes intentó con el exjefe de Estado, Hugo Chávez (1954 — 2013), quien gobernó Venezuela desde 1999 hasta 2013, año en el que falleció.

Ante estos llamados, Aranguibel no pone en duda que Estados Unidos esté detrás de una campaña contra el Consejo Nacional Electoral, ente que organiza y funciona como árbitro de los comicios en el país caribeño, así como de las protestas contra el Gobierno.

"El departamento de Estado es quien está al frente de las acciones que buscan la ingobernabilidad en Venezuela, a través de la violencia y del desconocimiento de las instituciones y de la legalidad del Gobierno del presidente Nicolás Maduro", indicó.

La oposición venezolana, el Gobierno de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y países de la región como Perú, Argentina, Colombia, Brasil y Chile han dicho que las elecciones del próximo 20 de mayo son un "fraude" e incluso han advertido que desconocerán a quien resulte electo.

© REUTERS / Miraflores Palace Maduro: poderes públicos venezolanos están decididos a defender el voto

El constituyente cree que se trata de una acción desesperada, porque, a pesar de los intentos por reavivar las protestas violentas contra Maduro, no han logrado generar un ambiente de caos y confrontación.

"Ni siquiera las marchas que han convocado la oposición se han dado, hay un clima de trabajo, de paz, de deseo que se den las elecciones presidenciales como ha sido en toda la Revolución Bolivariana, sin ningún tipo de contratiempos ni de anomalías, ni de problemas que haya que lamentar, allí la desesperación, se sienten frustrados", acotó.

En tal sentido, indicó que desde Venezuela se hace un llamado a la comunidad internacional para que esté atenta de las medidas que pretenda tomar Estados Unidos contra este país, porque pueden "poner en riesgo la estabilidad del mundo".

© AP Photo / Ramon Espinosa Abstención y división juegan contra oposición venezolana en las presidenciales

No obstante, recordó que Venezuela está en la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, bloque está integrado por 140 países de mundo, por lo que está convencido de que los gobiernos "de ultraderecha" de Perú, Brasil, Argentina y Colombia, impulsados por Estados Unidos, no serán quienes asalten la democracia.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela repudió también las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos y las calificó como una violación al derecho internacional y aseguró que nada evitará que los comicios del próximo 20 de mayo, en los que se elegirá al presidente y a los representantes de los consejos legislativos municipales, se realicen.