Experto descarta que intención de la comunidad internacional sea aislar a Venezuela

"Estos países de la región que han amenazado con no reconocer la elección, algunos de Europa, Estados Unidos y Canadá, no parecen estar apostando por esa posición, no están por la posición del aislamiento", dijo De Alba, profesor de la Universidad Monteávila.

La Unión Europea (UE) insiste en reclamar la suspensión de las elecciones, pues sostiene que carecen de condiciones "libres, transparentes, creíbles e inclusivas".

© REUTERS / Ivan Alvarado ¿Aplica EEUU una doctrina de golpe suave contra Venezuela?

Mientras, los gobiernos de Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos y Canadá han advertido que desconocerán los comicios.

Pero el analista observó que estos anuncios tienen un efecto simbólico y podrían carecer de impacto a corto plazo.

Sin embargo, a mediano y largo plazo pueden tener efectos, en especial si el actual presidente Nicolás Maduro, quien busca su reelección, es catalogado por esos gobiernos como "ilegítimo" luego de triunfar en los comicios, porque podría cerrarse la capacidad de que Venezuela se relacione fácilmente con otros países.

"Todo eso en el mediano plazo hace al presidente Nicolás Maduro muy débil y esa debilidad posiblemente también se trasladará al ámbito interno", acotó.

Por ello, la intención de la comunidad internacional podría estar orientada a debilitar a Maduro sin cerrar las vías de diálogo, que en este caso estarían representadas por las embajadas, describió.

© REUTERS / Ivan Alvarado Dirigente oficialista: desconocer las elecciones en Venezuela viola derecho internacional

Maduro, por su parte, restó importancia a las advertencias de la UE, Colombia, Chile, Estados Unidos y Canadá.

"Por ahí andan diciendo que no me van a reconocer (…) ¿qué carajo me importa lo que diga Europa? ¿Qué carajo me importa lo que diga Washington? Me importa lo que diga el pueblo de Venezuela", dijo el mandatario el 2 de mayo en un acto de campaña en el estado Vargas (norte).

En este proceso electoral también participan Henri Falcón, de Avanzada Progresista (centroizquierda); Javier Bertucci, expastor evangélico de Esperanza por el Cambio (conservador); Reinaldo Quijada de Unión Política Popular 89 (izquierda) y Reinaldo Quijada, independiente.

Te puede interesar: Venezolanos entre apatía, incertidumbre y fidelidad a Maduro de cara a las presidenciales

Los sectores que quedaron al margen del proceso por decisión propia o del Consejo Nacional Electoral, exigen que se posterguen las elecciones para diciembre y se otorguen garantías de igualdad, competencia y transparencia.