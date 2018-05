Maduro desestima advertencia de la UE de que no reconocerá elección presidencial

"Por ahí andan diciendo que no me van a reconocer (…) ¿qué carajo me importa lo que diga Europa?, ¿qué carajo me importa lo que diga Washington? Me importa lo que diga el pueblo de Venezuela", dijo Maduro en un acto de campaña en el estado Vargas (norte).

En un debate sobre la situación de Venezuela en el Parlamento Europeo, diputados del bloque afirmaron que no se pueden reconocer unas elecciones a las que "no pueden concurrir todos los partidos en igualdad de condiciones" y en las que el Poder Electoral "no es neutral".

© REUTERS / Marco Bello Venezolanos entre apatía, incertidumbre y fidelidad a Maduro de cara a las presidenciales

Maduro sostuvo, en un discurso de 40 minutos transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, que "si algún día llegara un Gobierno para entregar las riquezas, yo sería el primero en tomar un fusil para hacer una revolución armada con el pueblo y llamaría al pueblo a las armas".

Más temprano, el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, señaló que es vital garantizar la reelección de Maduro para asegurar la continuidad de la revolución bolivariana que impulsó el presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013.

Además: ¿Quién gana si los candidatos opositores se retiran de las elecciones en Venezuela?